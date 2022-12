Carregar reprodutor de áudio

O confronto na categoria AM será emocionante, você vai poder conferir ao vivo a grande final, no dia 10 de dezembro, pela BandSports e nos canais do Youtube e redes sociais da GT Sprint Race, Acelerados, Motosport.com e Hight Speed TV.

O grid da 11ª edição de uma das principais categorias nacionais, que conta com nove etapas, 21 corridas (três da Special Edition e seis etapas do torneio Brasil), trouxe uma disputa eletrizante para o último e decisivo encontro do ano com retorno da competição ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina/PR.

Os primeiros colocados na disputa são os paranaenses Giovani Girotto e Léo Yoshii, o paulista Walter Lester e matematicamente com chances está o paraense Roberto Possas. Pilotando o GTSR #72, Girotto lidera a tabela de classificação com 210 pontos entre os carros da classe AM, Leonardo Yoshii (#78), 175 pontos e Walter Lester (#17), 149 pontos, são o segundo e terceiro colocados. Na sequência, Roberto Possas (#31), 141 pontos, Alexandre Kauê (#08), 100 e Luís Zanon (#72), 30.

O curitibano Girotto conta com três vitórias, uma pole de 25 pontos e quatro segundo lugares. “Será uma final bem difícil. Chegamos com chance de levar o campeonato. Estou na liderança, mas meu adversário (vice-líder) corre em casa. Quero fazer um bom final de semana e sair campeão dos três campeonatos no ano”, destaca. “No nacional, tem muito ponto em jogo e a disputa está super aberta. Vai ser um final de semana emocionante”, enfatiza.

“Este foi um ano muito legal, minha segunda temporada completa. Na reta final, são vários pilotos campeões de outros anos e em outras divisões na disputa dos campeonatos. Com decisões emocionantes sempre ficando para a última corrida. Isso faz o sucesso da categoria”, complementa Giovani já consagrado campeão do Special Edition 2022, na AM.

Representante da “casa”, o londrinense Léo Yoshii acumula cinco vitórias e um segundo lugar. “Este foi um ano bem bacana, principalmente por chegar à final na disputa pelo título na minha cidade natal”, declara o piloto. “Essa é primeira temporada completa na competição e espero alcançar excelentes resultados desde a classificação“, conclui o piloto.

Os grandes campeões da Dignity Gold GT Sprint Race no campeonato Brasil de 2021 foram Léo Torres e Júlio Campos (PRO), Pedro Aizza (PROAM) e Luís Debes (AM). Em 2020, levaram o título Ricardo Sperafico (PRO), Alex Seid (SP)/Marcelo Henriques (PROAM) e Luiz Arruda (AM).

No dia 10 de dezembro, em Londrina, serão decididos os títulos do Overall, Brasil e Rookie Of The Year, e na cerimônia premiados também os títulos do Special Edition nas categorias PRO, AM e PROAM.

As emoções da 11ª temporada da Dignity Gold GT Sprint Race têm geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. As duas corridas da nona e última etapa em Londrina, serão transmitidas, via streaming, nos perfis e canais das plataformas digitais da competição (@GTSprintRace), pelas quais haverá ainda ampla cobertura dos bastidores e, no Youtube, a exibição ficará também a cargo dos canais @Acelerados, @MotorsportBrasil e @HighSpeedTVbr. O canal por assinatura BandSports transmitirá a segunda corrida.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Classificação do campeonato Brasil, após cinco etapas e 10 corridas, com descartes:

AM

1) #72 Giovani Girotto, 210 pontos

3) #78 Leo Yoshii, 175

2) #17 Walter Lester, 149

3) #31 Roberto Possas, 141

5) #08 Alexandre Kauê, 100

6) #72 Luís Zanon, 30

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 185 pontos

2) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 172

3) #13 Rafael Dias, 152

4) #77 Pedro Costa, 144

5) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 137

6) #82 Gerson Campos, 110

7) #12 Edgar Bueno Neto, 109

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 98

9) #12 César Ramos, 79

10) #37 Ayrton Chorne, 58

11) #77 Ricardo Sperafico, 33

12) #77 Felipe Baptista, 22

13) #77 Léo Torres, 20

PROAM

1) #09 Arthur Gama, 201 pontos

2) #54 Diogo Moscato, 158

3) #18 Dudu Trindade, 151

4) #61 Antonio Junqueira, 137

5) #56 Brendon Zonta, 116

6) #79 Rafael Seibel, 115

7) #88 Lucas Mendes, 70

8) #88 Marco Garcia, 60

9) #10 Adalberto Baptista, 40

10) #37 Vitor Genz /Cassiano Lopes, 37

Confira as tabelas completas: Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2022/ .

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: