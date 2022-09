Carregar reprodutor de áudio

Diogo Moscato, piloto do carro #54 da equipe Lubrax e vice-líder do campeonato na categoria PROAM, participa neste final de semana nos dias 16 a 18 de setembro, da sétima etapa da Dignity Gold GT Sprint Race. Um dos autódromos mais tradicionais do automobilismo nacional, o Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS), recebe pela quarta vez o campeonato Dignity Gold GT Sprint Race.

O aniversáriante do mês, Diogo, completou 18 anos (01/09), e de presente teve seu GTSR#54 eleito o mais bonito da temporada 2022. Na fase final do desafio, Moscato venceu por 9.230 votos, como premiação receberá o direito a um GT Attack extra na primeira corrida da grande final (#MatchPoint) e levará para a casa um troféu personalizado.

“Essa competição primeiramente não foi vencida por mim, mas sim por todos os fãs que votaram no layout do meu carro, então são a todos eles que eu tenho que agradecer! Em especial aos que divulgaram e me apoiaram durante toda essa competição”, salienta Diogo Moscato.

Após a última etapa em Interlagos pela Special Edition, onde conquistou duas vitórias de três possíveis, Diogo Moscato garantiu sua posição de líder do campeonato da Special Edition 2022. E agora segue para Tarumã para conquistar de vez a liderança da categoria PROAM no campeonato.

Atualmente Diogo Moscato possui 263 pontos no Overrall da Dignity Gold GT Sprint Race 2022, apenas dois pontos atrás do líder da PROAM. Na Special Edition, competição à parte dentro do campeonato, que somam três das nove etapas disputadas no ano, Diogo lidera com 141 pontos, 32 pontos à frente do segundo colocado.

Confira o calendário dos próximos eventos da Dignity Gold GT Sprint Race 2022

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF) Special Edition

Etapa 9 – 11 de Dezembro – Londrina (PR)

