No próximo sábado, 10 de dezembro, chegará ao fim a temporada 2022 da Dignity Gold GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro. E a final terá duas corridas válidas pela nona etapa, disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). Muita coisa está em jogo com a decisão dos títulos entre os pilotos inscritos no Campeonato Brasil, correspondente a seis dos nove eventos do calendário.

Na classe PROAM, as quatro primeiras posições são ocupadas por pilotos de diferentes regiões do país. Arthur Gama (#09), que acumula 201 pontos, é de Porto Alegre (RS); Diogo Moscato (#54), com 158 pontos, é de Salvador (BA); Eduardo Trindade (#18), com 151, é de Recife (PE); e Antonio Junqueira (#61), com 137, é de São Paulo (SP). A seguir na tabela estão Brendon Zonta (Curitiba/PR), Rafael Seibel (São Paulo/SP), Lucas Mendes (Cuiabá/MT), e Marco Garcia (Curitiba/PR).

Gama registrou cinco vitórias no ano e subiu ao pódio por três oportunidades na segunda posição. “A ansiedade é grande para essa final, acredito que vai ser bem disputada. Londrina é uma pista difícil, mas estou confiante porque andei bem lá!”, destaca. “São 75 pontos em jogo deixa um pouco mais acirrada a etapa, mas o importante é usar a cabeça e pensar na categoria, para levar o título no campeonato”, disse.

“Estou muito feliz em fazer parte dessa categoria, independente do resultado e, também, satisfeito com o meu desempenho e aprendizagem. Era um sonho estar aqui e chegar na última etapa na liderança, me deixa sem palavras! Agora, é se concentrar para trazer esse título para o Rio Grande."

Vice-líder, Moscato quer garantir a maior pontuação possível. “Nosso objetivo sempre foi sair do campeonato com os três títulos e até agora o foco não foi alterado, estou muito animado pelo futuro e o que podemos fazer para realizar essas metas”, diz o piloto. Os 75 pontos são cruciais e fundamentais para o título e vamos fazer de tudo para sair de lá com eles”, ressalta o jovem e competitivo Diogo.

Trindade está animado para o último encontro da 11ª temporada. “A pontuação está bem apertada, nada está definido. Então, a expectativa é de extrair o máximo possível desses 75 pontos, sempre de olho no campeonato!”, afirma o pernambucano, que acumula uma vitória e três segundo lugares.

Classificação da classe PROAM

1) #09 Arthur Gama, 201 pontos

2) #54 Diogo Moscato, 158

3) #18 Dudu Trindade, 151

4) #61 Antonio Junqueira, 137

5) #56 Brendon Zonta, 116

6) #79 Rafael Seibel, 115

7) #88 Lucas Mendes, 70

8) #88 Marco Garcia, 60

9) #10 Adalberto Baptista, 40

10) #37 Vitor Genz /Cassiano Lopes, 37

AM

1) #72 Giovani Girotto, 210 pontos

3) #78 Leo Yoshii, 175

2) #17 Walter Lester, 149

3) #31 Roberto Possas, 141

5) #08 Alexandre Kauê, 100

6) #72 Luís Zanon, 30

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 185 pontos

2) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 172

3) #13 Rafael Dias, 152

4) #77 Pedro Costa, 144

5) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 137

6) #82 Gerson Campos, 110

7) #12 Edgar Bueno Neto, 109

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 98

9) #12 César Ramos, 79

10) #37 Ayrton Chorne, 58

11) #77 Ricardo Sperafico, 33

12) #77 Felipe Baptista, 22

13) #77 Léo Torres, 20

Confira locais e datas da Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

