Um 2022 daqueles: Gama campeão de três classes na GT Sprint Race

Carregar reprodutor de áudio

Londrina foi o palco de muita comemoração para o piloto gaúcho Arthur Gama. O jovem piloto que é destaque no grid da GT Sprint Race, futura NASCAR Brasil em 2023, disputou a etapa Match-Point e sagrou-se campeão.

"Fiz uma boa prova constante e fechei em quinto na geral e quarto na PROAM, com esse resultado já garanti o título da categoria", disse ele. Na corrida 2, Arthur continuou com o foco, pois queria mais dois títulos.

“Logo no início o meu oponente Diogo Moscato quebrou e eu fiquei mais tranquilo, sabendo que era só terminar a prova, mas pra a minha infelicidade logo em seguida o meu carro também quebrou, dessa vez foi a direção e entrei para box e a equipe consertou, mas voltei sem direção elétrica e foi ”no braço” mesmo porque tive muita dificuldade em pilotar e como estava na busca pelo meu sonho eu fiz todo esforço e levei até a bandeirada e foi isso, somos campeões.”



Confira abaixo o calendário oficial da Nascar Brasil para 2023

Etapa 1 – 26 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 3 – 04 de junho – Londrina (PR)

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel (PR)

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 6 – 17 de setembro – Velocitta (SP) / Goiânia (GO)*

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão(RS)

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia (GO)

(* calendário sujeito a alterações)

ÚLTIMO GP de Clark; Hill e P. Rodríguez, datas BIZARRAS e +: corridas da F1 em fins de ano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os piores do ano na F1 2022

Your browser does not support the audio element.