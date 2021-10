Após largar na segunda colocação em Barcelona, Felipe Fraga venceu a prova do GT World Challenge Europe neste domingo (10). Ao lado dos pilotos Rafaelle Marciello e Jules Gounon no carro #88 e em uma prova de três horas de duração, o brasileiro valorizou o triunfo na pista catalã com a equipe de fábrica Mercedes-AMG.

Destaque em 2021 no automobilismo internacional, o piloto tocantinense também conquistou um pódio na categoria em Nürburgring, em setembro, ao terminar na segunda colocação junto aos mesmos companheiros, substituindo Dani Juncadella.

"Vim apenas para duas corridas. Em uma, fui P2 em Nurburgring e agora P1 aqui em Barcelona", relembrou Fraga, exaltando os bons resultados. "Foi a primeira vitória da Mercedes no GT World Challenge. Eles (Marciello e Gounon) quase ganharam o campeonato, e estou muito feliz por vencer a corrida com esses caras. Eles pilotam este carro incrivelmente rápido e é bom aprender e estar aqui correndo com a equipe. Só tenho a agradecer."

O brasileiro, mais jovem campeão da história da Stock Car Pro Series, também foi destaque das 24 Horas de Le Mans de 2021, quando conquistou um segundo lugar na classe GTE-Am. Fraga acumula quatro pódios e três vitórias em outra categoria de endurance, o IMSA, e também garantiu um top 10 nas 24 Horas de Spa-Francorchamps – este último foi o primeiro desafio oficial de Felipe como piloto de fábrica da Mercedes.

"Este ano tem sido muito especial para mim, cresci muito como profissional e tenho certeza de que a próxima temporada será ainda melhor", comentou. "Estou aprendendo bastante e conquistando muita coisa. Vamos com tudo para os próximos desafios e espero vencer novamente já nas 8 Horas de Indianápolis, também com a Mercedes, nos EUA."

A prova no lendário circuito será disputada daqui a uma semana, no dia 17 de outubro.

