Felipe Fraga disputa em 2020 sua primeira temporada completa nas competições de GT pelo mundo. Sua primeira corrida após a pausa ocasionada pela pandemia de Covid-19 será o GT World Challenge Europe, que começa neste sábado (25) em Ímola, na Itália. Fraga estará mais uma vez com a equipe oficial da Mercedes no torneio. O campeão da Stock Car em 2016 correrá pelo segundo ano consecutivo no campeonato mundial de GT e pretende retomar o caminho dos pódios e vitórias no endurance.

“Estou muito feliz por voltar a competir na Europa depois desse longo período em que o mundo todo ficou sem corridas. Agradeço todos que me ajudaram a vir do Brasil para cá, especialmente a todos da Cimed. Fiz testes com o carro em Spa-Francorchamps e ele é realmente muito rápido. Me impressionou muito nas primeiras voltas, então tenho certeza de que conseguiremos bons resultados pela frente”, disse Fraga.

O piloto tocantinense também aguarda o retorno das competições do WEC (World Endurance Championship) neste segundo semestre, com vistas às 24 Horas de Le Mans, que foi remarcada para 19 de setembro. Fraga, inclusive, já voltou a testar o Porsche 911 RSR da Team Project 1 justamente no circuito belga com dois dias de treinos.

No início de 2020, Fraga liderou boa parte 12 Horas de Bathurst com equipe Mercedes AMG GruppeM. Ele também competiu nas 6 Horas de Austin, onde conseguiu o quinto lugar no grid com o Porsche no WEC.

“Foram alguns meses sem corridas e tivemos que achar algumas alternativas para continuar treinando. Acredito que fizemos a melhor preparação possível, fisicamente estou muito bem e agora pretendo fazer bons treinos em Ímola para chegar bem na corrida. Será um segundo semestre agitado e acredito também que será uma experiência incrível correr novamente em Le Mans em setembro”, disse Fraga, que dividirá o carro com Ben Keating e Jeroen Bleekemolen na prova em Le Mans.

Neste final de semana, Fraga terá os pilotos Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy como companheiros de equipe na primeira etapa do GT World Challenge Europe. Os treinos do torneio começam neste sábado (25), a partir das 4h da manhã (horário de Brasília). O classificatório será disputado às 12h10 e a corrida será no domingo (26), com largada às 8h30. A prova terá três horas de duração.

Foto 'viralizada' de Norris ilustra como McLaren saiu do buraco na F1; Ricardo Penteado explica

PODCAST: O debate de fãs e 'haters' sobre domínio de Hamilton e participação de Eric Granado