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GT

Saiba quando será próxima participação de Verstappen em Nurburgring

Holandês não estará no circuito alemão neste fim de semana

Neşe Akkoyun
Editado:
Max Verstappen, Chris Lulham

Max Verstappen, Chris Lulham

Foto de: Max Verstappen

Tetracampeão de Fórmula 1, Max Verstappen deu seus primeiros passos nas corridas com carros GT no ano passado. O holandês participou da NLS9, realizada no icônico circuito de Nürburgring Nordschleife, a bordo de uma Ferrari preparada pela equipe Emil Frey.

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Verstappen chamou atenção ao vencer sua primeira corrida de preparação em Nordscheleife e, este ano, novos planos foram traçados para fazer com que a participação do holandês na prova de 24h aconteça.  

O Team Verstappen e a Winward Racing se tornaram parceiros e, com o patrocínio da Red Bull, a equipe utiliza um Mercedes-AMG GT3. No mês passado, na corrida NLS2, o tetracampeão correu ao lado de Jules Gounon e Dani Juncadella. O trio conseguiu  pole position e venceu a prova, porém, foram desclassificados devido a um erro no uso dos pneus.

Os organizadores da NLS chegaram a alterar o calendário para que Verstappen pudesse competir, inserindo a NLS2 entre os GPs da China e do Japão.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto: Red Bull Content Pool

O holandês havia indicado que estava avaliando a possibilidade de participar da NLS3 após a NLS2. No entanto, em declaração feita no fim de semana do GP do Japão, ele confirmou que não poderá participar da corrida de 11 de abril.

Isso porque o Mercedes-AMG GT3 nº3, usado por Verstappen na NLS2, vai correr neste fim de semana em Paul Ricard, na abertura da temporada do GT World Challenge Europe.

Embora o holandês tenha dado uma breve pausa no programa de Nürburgring, ele não se desligou da categoria, e voltará para as corridas de classificação da prova de 24h, nos dias 18 e 19 de abril. Na ocasião, será acompanhado por Lucas Auer, pois Gounon e Juncadella têm compromisso com a WEC, em Ímola. 

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