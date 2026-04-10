Saiba quando será próxima participação de Verstappen em Nurburgring

Tetracampeão de Fórmula 1, Max Verstappen deu seus primeiros passos nas corridas com carros GT no ano passado. O holandês participou da NLS9, realizada no icônico circuito de Nürburgring Nordschleife, a bordo de uma Ferrari preparada pela equipe Emil Frey.

Verstappen chamou atenção ao vencer sua primeira corrida de preparação em Nordscheleife e, este ano, novos planos foram traçados para fazer com que a participação do holandês na prova de 24h aconteça.

O Team Verstappen e a Winward Racing se tornaram parceiros e, com o patrocínio da Red Bull, a equipe utiliza um Mercedes-AMG GT3. No mês passado, na corrida NLS2, o tetracampeão correu ao lado de Jules Gounon e Dani Juncadella. O trio conseguiu pole position e venceu a prova, porém, foram desclassificados devido a um erro no uso dos pneus.

Os organizadores da NLS chegaram a alterar o calendário para que Verstappen pudesse competir, inserindo a NLS2 entre os GPs da China e do Japão.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Foto: Red Bull Content Pool

O holandês havia indicado que estava avaliando a possibilidade de participar da NLS3 após a NLS2. No entanto, em declaração feita no fim de semana do GP do Japão, ele confirmou que não poderá participar da corrida de 11 de abril.

Isso porque o Mercedes-AMG GT3 nº3, usado por Verstappen na NLS2, vai correr neste fim de semana em Paul Ricard, na abertura da temporada do GT World Challenge Europe.

Embora o holandês tenha dado uma breve pausa no programa de Nürburgring, ele não se desligou da categoria, e voltará para as corridas de classificação da prova de 24h, nos dias 18 e 19 de abril. Na ocasião, será acompanhado por Lucas Auer, pois Gounon e Juncadella têm compromisso com a WEC, em Ímola.

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