VÍDEO: 'Big One' interrompe corrida de Turismo em Macau

O fim de semana passado marcou o retorno das corridas pelas ruas de Macau, no icônico Circuito da Guia, conhecido por suas altas velocidades e curvas cegas. Devido à pandemia da Covid-19, as corridas internacionais da FIA no local tiveram de ser canceladas este ano, as classes nacionais continuaram. E em uma delas, um 'Big One' assustou os presentes.

Na segunda corrida da Taça de Carros de Turismo de Macau, ao se aproximar da linha de chegada, Cheang Kin Sang perdeu o controle de seu Mini antes de bater na proteção e voltar à pista. O carro não pôde ser evitado pelos pilotos de trás, o que gerou um enorme engavetamento.

A prova foi imediatamente interrompida e, felizmente, todos saíram ilesos.

Confira o momento do acidente

