Neste domingo, foi dada a bandeirada das 24h de Nurburgring e teve brasileiro no lugar mais alto do pódio: Augusto Farfus com a BMW #98 da Rowe Racing. O quarteto de Farfus era composto por Jesse Krohn, Raffaele Marciello e Kelvin van der Lind.

A vitória para o brasileiro veio depois dos líderes, a Porsche #911, cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. O carro pilotado por Kévin Estre, Ayhancan Güven, Thomas Preining e Patrick Pilet acabou punido por se envolver em um acidente ao tentar ultrapassar um retardatário e faze-lo capotar. Por conta disso, uma punição de 1m40s foi aplicada.

O último lugar do pódio foi completado por Buus Bastian, Matteo Cairoli, Loek Hartog e Joel Sturm no #Porsche54 da Dinamic GT SRL.

Essa foi a segunda vitória de Augusto Farfus nas 24h de Nurburgring, sendo a primeira em 2010. Além dele, Antonio Hermann também faturou a corrida, lá em 1993.

