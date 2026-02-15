VÍDEO: Piloto atinge canguru a 250 km/h nas 12 Horas de Bathurst

Neste sábado foi realizada uma das corridas mais tradicionais do automobilismo mundial, a 12 Horas de Bathurst. A vitória ficou com o trio da Mercedes formado por Maxime Martin, Maro Engel and Mikael Grenier.

Mas o que roubou a cena na edição deste ano foi um acidente inusitado. Christopher Mies atingiu um canguru durante os estágios iniciais da prova, com o piloto da Ford saindo ileso.

Mies, que dividia o Ford Mustang GT3 #64 da HRT com o atual campeão da Supercars, Broc Feeney, e o campeão do Intercontinental GT de 2019, Dennis Olsen, atingiu um canguru a 250 km/h na reta Conrod do Circuito Mount Panorama, com o impacto arrancando o para-brisa do Ford Mustang.

Houve preocupação inicial. O bicampeão da prova ficou visivelmente abalado e levou alguns minutos para se recompor.

"Sim, estou feliz por estar aqui agora conversando com vocês. Obviamente, foi um impacto muito, muito forte em alta velocidade, então, sim, estou feliz por estar aqui agora", disse o piloto de 36 anos em sua reação inicial.

O impacto pegou Mies completamente desprevenido: "No momento em que vi o canguru, foi o momento em que o atingi, então não houve nenhum aviso prévio, não vi nenhuma bandeira nem nada, então acho que ele simplesmente acordou e começou a correr e, sim, eu estava no lugar errado na hora errada."

A gravidade do acidente foi destacada pelo fato bastante macabro de que os restos do canguru foram parar dentro do cockpit, cobrindo o capacete e o macacão do alemão.

Mies confirmou que todo o seu equipamento está inutilizável: "Sim, quer dizer, está tudo no lixo. Não serve mais para nada. Posso dizer uma coisa, o interior de um canguru não tem um cheiro muito agradável, mas estou arrasado pela equipe da HRT e da Ford Racing por não termos conseguido completar a distância total da corrida hoje."

Mies já anunciou sua intenção de retornar a Mount Panorama no próximo ano. No entanto, ele planeja mudar suas lembranças para casa depois dessa experiência.

"Meu filho me pediu para trazer um brinquedinho, um canguru de pelúcia. Não vou fazer isso, vou comprar um coala ou um wombat ou qualquer outra coisa, mas nada de canguru", brincou. "Eu ainda amo a Austrália, ainda voltarei."

