Brasil confirmado no Lamborghini Super Trofeo: Leo Lamelas detalha maratona de provas nos EUA

Piloto que já conquistou vitórias no IMSA Prototype Challenge nos EUA, o brasileiro Leo Lamelas correrá em 2020 no Lamborghini Super Trofeo, campeonato exclusivo com carros da montadora italiana. Com o retorno das competições norte-americanas, o piloto fará sua estreia no torneio nos dias 7 e 8 de agosto em Road America e terá uma verdadeira maratona de corridas nas cinco etapas do campeonato.

“As corridas agora estarão muito próximas umas das outras e a minha ideia é ficar lá nos EUA durante todo esse período. Então, vai ser a primeira vez que vou fazer isso e será uma experiência totalmente nova para mim”, conta Lamelas, que fará sua estreia no Lamborghini Super Trofeo após duas temporadas no IMSA.

“Eu sempre partia para os Estados Unidos e voltava para o Brasil logo em seguida, mas desta vez vou ficar por lá e buscar maneiras de manter minha rotina lá fora também”, diz Lamelas, que é piloto da equipe US RaceTronics.

Após diversas conquistas no kartismo brasileiro, Lamelas decidiu focar sua carreira nos EUA em 2018. Foram duas vitórias conquistadas pelo brasileiro no IMSA, uma delas na pista de Sebring pelo Prototype Challenge ao lado de Pato O´Ward (Indy), chegando a disputar o título da categoria até nas etapas finais com o carro da classe LMP3.

Em 2019, Lamelas voltou ao topo do pódio com uma vitória histórica na preliminar das 24 Horas de Daytona. Ele também subiu no pódio em Mid-Ohio e terminou o PC Championship em terceiro lugar. Agora, em 2020, Lamelas teve que manter sua preparação durante o período sem provas e segue se dedicando ao retorno das competições com treinos intensos no Brasil, divididos em três frentes: academia, kart e simulador.

“Esses são os três principais fatores que me deixam em forma para a hora que eu entrar no carro. Então, todos os dias vou para a academia, faço treinos aeróbicos, que me ajudam bastante na minha preparação. No simulador, por mais que seja um mundo virtual, é bem parecido com o real e me ajuda muito com a parte técnica antes de eu voltar ao carro. No kart, eu aproveito bastante a parte de reflexo por conta da velocidade do Shifter, além da parte física e mental também. Tudo isso me ajuda muito para chegar nas competições no mais alto nível”, completa Lamelas.

Em 2020, o Lamborghini Super Trofeo conta com três torneios continentais, sendo um na América do Norte, justamente o que Lamelas compete, além da edição da Europa e da Ásia. Por fim, os organizadores ainda costumam organizar uma Final Mundial para reunir os melhores competidores do ano e definir o grande campeão. Além disso, cada torneio é dividido em quatro categorias diferentes: PRO, PRO-AM, AM e Lamborghini Cup.

A primeira etapa do Lamborghini Super Trofeo será disputada no circuito de Road America, nos dias 7 e 8 de agosto. Confira o calendário completo da competição:

1ª etapa – Road America – 7 e 8 de agosto

2ª etapa – Laguna Seca – 4 a 6 de setembro

3ª etapa – Watkins Glen – 1 a 4 de outubro

4ª etapa – St. Petersburg – 23 a 25 de outubro

5ª etapa – Sebring – 11 a 14 de novembro

