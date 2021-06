Felipe Fraga fará a sua estreia no IMSA Michelin Pilot Challenge no dia 26 de junho, a bordo do Toyota Supra na classe GS, fazendo parte do programa Toyota Gazoo Racing Latin America.

Ele estará ao lado do costarriquenho Javier Quiros e do dominicano Alfredo Najri pela equipe Riley Motorsports.

Atualmente, o piloto de Tocantins de 25 anos de idade também compete no Mundial de Endurance da FIA (WEC), IMSA e também no Intercontinental GT Challenge, este como piloto oficial de fábrica da Mercedes.

Fraga é o campeão mais jovem da história da Stock Car, ao brilhar em 2016, quando tinha apenas 21 anos de idade, tendo vencido também a Corrida do Milhão daquele mesmo ano.

Em 2019, ao lado de Ben Keating e Jeroen Bleekemolen, ele conseguiu vencer as 24 Horas de Le Mans na categoriaGTE Am, mas o Ford #85 do trio foi reprovado na inspeção pós-corrida por problemas de reabastecimento.

