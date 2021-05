Companheiros na novata MX Piquet Sports na Stock Car, Sérgio Jimenez e Nelsinho Piquet vão expandir sua parceria na temporada 2021. No próximo fim de semana, eles estreiam na Lamborghini Super Trofeo North America, versão disputada nos EUA do famoso campeonato, promovido pela prestigiada marca italiana com modelos Huracán de motor V10.

Esta será a estreia de Piquet na competição, enquanto Jimenez fará sua segunda participação, depois de ter vencido duas provas em 2020, em sua temporada de estreia. Ambos estarão no carro #44 da equipe ANSA Motorsports.

“Estou muito feliz que a ANSA me chamou para fazer esta corrida, sempre gosto de voltar aos Estados Unidos para correr”, disse Piquet. “Eu nunca corri nesta categoria, estou muito ansioso por isso, e é sempre divertido correr em uma série onde todos os carros são teoricamente iguais.”

“COTA é uma ótima pista, e com a NASCAR lá, será ótimo encontrar meus velhos amigos - minha irmã estará lá com Daniel [Suarez, seu namorado que corre na NASCAR Cup Series] e eu não os vejo há muito tempo. Gostaria de agradecer a Alain, o chefe da equipe, pelo convite - e realmente estou ansioso para voltar aos Estados Unidos depois de ter ficado longe por tanto tempo devido às restrições da Covid.”

"Agora posso fazer algumas corridas enquanto vejo minha família e amigos, então mal posso esperar."

“Fiquei muito feliz em estender nossa parceria da Stock Car para o Lamborghini Super Trofeo. Me diverti muito disputando esse campeonato pela primeira vez no ano passado e tenho certeza que o Nelsinho vai adorar!”, comemorou Jimenez, vencedor de duas provas na última temporada, ambas no mítico circuito de Laguna Seca, na Califórnia.

“É uma competição com carros incríveis e circuitos fantásticos, um show para quem aprecia o automobilismo. Vamos nos divertir e entrar forte para mostrar nossa força aos estrangeiros e conquistar mais vitórias”, afirmou.

A etapa de abertura será neste fim de semana no Circuit of the Americas, em Austin, no Texas, dentro da programação da NASCAR no mesmo circuito. Depois, o calendário prevê provas nas pistas da Virgínia, Watkins Glen, Road America, Laguna Seca e a final em Misano, na Itália, que reunirá os melhores da competição de cada continente.

