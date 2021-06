BMW voltará às principais competições de endurance em 2023

A BMW vai retornar às principais divisões do endurance com o protótipo LMDh em 2023. A marca vencedora das 24 horas de Le Mans, em 1999, com o V12 LMR, revelou sua intenção de ingressar na nova categoria após ter confirmado na semana passada que essa era uma de suas opções para o futuro pós-Fórmula E.

Agora, a BMW se junta com outras gigantes do mundo automotivo, como Porsche, Audi e Honda, que já iniciaram os seus projetos. A confirmação da fabricante alemã no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e no IMSA ocorreu por meio da conta no Instagram de Markus Flasch, um dos chefões da equipe.

O post de Flasch consiste em uma imagem de um V12 LMR, fabricado pela Williams, com as palavras “Estamos de volta, Daytona 2023”. As 24 Horas de Daytona, em 2023, é a primeira corrida que máquinas LMDh, baseadas em LMP2s, poderão competir.

O anúncio não deu pistas se a BMW está planejando programas duplos no IMSA e no WEC. Flasch indicou na semana passada que a capacidade de competir com protótipos LMDh em ambos os campeonatos foi uma das principais atrações do novo regulamento. Quando questionado sobre isso, ele respondeu sem cerimônica: “Sim, é e isso faz parte de nossa análise.”

