Com Nasr, Porsche Penske anuncia pilotos da IMSA para 2026 após saída da WEC
Três pilotos saem do Mundial de Endurance; campeonato começa com as 24h de Daytona no ano que vem
A Porsche Penske Motorsport anunciou os seis pilotos que representarão a equipe na IMSA em 2026.
Laurens Vanthoor e Kevin Estre sairão do programa do extinto Campeonato Mundial de Endurance da Porsche e se reunirão novamente na classe GTP da IMSA, compartilhando o Porsche 963 LMDh nº 6 durante toda a temporada.
A dupla será acompanhada nas cinco provas mais longas por Matt Campbell, que assumirá um papel reduzido na equipe depois de conquistar o título da GTP deste ano ao lado de Mathieu Jaminet.
Felipe Nasr permanecerá ao volante do Porsche nº 7, mas terá um novo companheiro, Julien Andlauer, que representou a PPM como piloto de fábrica na WEC este ano. Laurin Heinrich foi nomeado como o terceiro piloto do carro nº 7 depois de estrear na LMDh na final da WEC deste mês no Bahrein, onde substituiu o titular da equipe, Michael Christensen.
Pódio: terceiro lugar #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Laurens Vanthoor
Foto de: Andreas Beil
Ainda não está claro se a Porsche adicionará um quarto piloto a cada carro para as 24h de Daytona, que abre a temporada em janeiro. A saída da Porsche dos hipercarros após apenas três temporadas forçou a redução da lista de pilotos da LMDh.
Em vez de ter oito pilotos em tempo integral nos dois programas, a empresa terá apenas quatro pilotos correndo com o 963 durante toda a temporada, complementados por dois pilotos adicionais para a Michelin Endurance Cup.
As ausências notáveis da formação da Porsche para 2026 são Christensen e Nick Tandy. O último fez história no início deste ano, quando se tornou o primeiro piloto a completar a tríplice coroa não oficial dos seis maiores eventos de corrida de endurance - vencendo as corridas de 24h de Le Mans, Daytona, Nurburging e Spa-Francorchamps, bem como a Petit Le Mans e as 12h de Sebring.
Recém-coroado campeão da IMSA, Jaminet também está de saída, com a Genesis já tendo anunciado que ele passará para seu novo projeto de hipercarro em 2026.
A Porsche e a Penske dominaram a temporada 2025 da IMSA, conquistando os títulos de pilotos, equipes e construtores. A fabricante alemã também obteve uma vitória na WEC, mas terminou o ano em terceiro lugar no campeonato, atrás da campeã Ferrari e da segunda colocada Toyota.
Ela perdeu o recorde de 20ª vitória nas 24h de Le Mans, quando Estre, Vanthoor e Campbell terminaram em segundo lugar, atrás da Ferrari #83 de Robert Kubica, Phil Hanson e Yifei Ye, que venceu a corrida.
