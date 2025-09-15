Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis
Brasileiro substitui Rory van der Steur no próximo fim de semana
Foto de: Divulgacao
Dudu Barrichello anunciou nesta segunda-feira (15) que irá fazer sua estreia na IMSA. O piloto de 23 anos participará da etapa de Indianápolis no próximo domingo com a Van der Steur Racing, substituindo Rory van der Steur.
O piloto norte-americano sofreu um acidente de mountain bike e está em período de recuperação. Com isso, Barrichello foi chamado para assumir o volante ao lado de Valentin Hasse-Clot e Anthony McIntosh, a mesma dupla com quem correu nas 6h de São Paulo e com quem disputará as 6h de Fiji pelo WEC.
Em um post nos stories no Instagram, Dudu disse que a IMSA é um campeonato que "sempre sonhou em correr" e que ama a pista de Indianápolis. "Estou super animado. É uma pista que eu conheço, que venci em 2020", disse, além de contar que viajará amanhã. Em inglês, ele agradeceu à equipe pela oportunidade e prometeu a Rory que "deixará sua vaga pronta e arrumada" para quando o norte-americano retornar.
