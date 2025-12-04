Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026
Brasileiro de 24 anos competirá pela The Heart of Racing
Dudu Barrichello anunciou nesta quarta-feira que, em 2026, competirá na IMSA. Por meio de uma publicação no Instagram, o piloto de 24 anos compartilhou que irá se juntar a The Heart of Racing, equipe tradicional das categorias endurance.
Em 2025, Barrichello participou do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) na categoria LMGT3, pela Racing Spirit of LeMan, com um Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Ele terminou como 15º e foi eleito revelação do ano na categoria. Ele também participou da etapa de Indianapolis da IMSA, pela van der Steur Racing, quando substituiu Rory van der Steur.
Barrichello irá dividir o carro com Tom Gamble, Zacharie Robichon e Mattia Drudi .
Na legenda do post de anúncio, o brasileiro relembrou a infância acompanhando o pai, Rubens Barrichello, em provas pelos EUA, feliz por agora "finalmente ser eu sentado no carro".
