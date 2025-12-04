Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Geral
Geral
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos
Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026

Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026

IMSA
IMSA
Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026
Das terras para pistas: Ricardo Rotilli estreia na NASCAR Brasil em Interlagos pela equipe MX Vogel

Das terras para pistas: Ricardo Rotilli estreia na NASCAR Brasil em Interlagos pela equipe MX Vogel

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Das terras para pistas: Ricardo Rotilli estreia na NASCAR Brasil em Interlagos pela equipe MX Vogel
Líder da Special Edition, Gabriel Casagrande busca segundo título da carreira na NASCAR Brasil

Líder da Special Edition, Gabriel Casagrande busca segundo título da carreira na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Líder da Special Edition, Gabriel Casagrande busca segundo título da carreira na NASCAR Brasil
Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos

Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos
IMSA

Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026

Brasileiro de 24 anos competirá pela The Heart of Racing

Redação Motorsport.com
Editado:
SaveClip.App_589751315_18340781548237513_3119160037233549938_n

Dudu Barrichello anunciou nesta quarta-feira que, em 2026, competirá na IMSA. Por meio de uma publicação no Instagram, o piloto de 24 anos compartilhou que irá se juntar a The Heart of Racing, equipe tradicional das categorias endurance.  

Leia também:

Em 2025, Barrichello participou do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) na categoria LMGT3, pela Racing Spirit of LeMan, com um Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Ele terminou como 15º e foi eleito revelação do ano na categoria. Ele também participou da etapa de Indianapolis da IMSA, pela van der Steur Racing, quando substituiu  Rory van der Steur. 

 

Barrichello irá dividir o carro com Tom Gamble, Zacharie Robichon e Mattia Drudi .

Na legenda do post de anúncio, o brasileiro relembrou a infância acompanhando o pai, Rubens Barrichello, em provas pelos EUA, feliz por agora "finalmente ser eu sentado no carro". 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Com Nasr, Porsche Penske anuncia pilotos da IMSA para 2026 após saída da WEC

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Galid Osman disputa título da NASCAR Brasil

Galid Osman disputa título da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Galid Osman disputa título da NASCAR Brasil
Após pódio na etapa anterior, Valdeno Brito disputa título da Special Edition da NASCAR Brasil em Interlagos

Após pódio na etapa anterior, Valdeno Brito disputa título da Special Edition da NASCAR Brasil em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Após pódio na etapa anterior, Valdeno Brito disputa título da Special Edition da NASCAR Brasil em Interlagos
Após pole e vitória no Velocitta, Tito Giaffone disputa título da NASCAR Brasil Special Edition em Interlagos

Após pole e vitória no Velocitta, Tito Giaffone disputa título da NASCAR Brasil Special Edition em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Após pole e vitória no Velocitta, Tito Giaffone disputa título da NASCAR Brasil Special Edition em Interlagos

Últimas notícias

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Geral
Misc Geral
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros