ENTREVISTA: Dudu Barrichello avalia ano na IMSA com chances de título na GTD

Eduardo ‘Dudu’ Barrichello não iniciou sua primeira temporada completa no campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Championship criando expectativas, mas está na briga direta pelo título de 2026 da classe GTD.

O brasileiro, que corre com o Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 da Heart of Racing, teve um início de temporada sólido, com três pódios — incluindo dois segundos lugares — nas quatro primeiras corridas, o que o colocou na liderança da classificação da classe GTD. No entanto, tem sido uma luta desde então, sem resultados entre os três primeiros desde o início de maio, o que levou a uma queda na classificação.

Às vésperas da corrida Motul Petit Le Mans deste domingo (4), no circuito de Road Atlanta, o filho do ex-Fórmula 1 Rubens Barrichello ocupa a terceira posição na classificação da GTD, 177 pontos atrás da dupla da Winward Racing, formada por Philip Ellis e Russell Ward — os atuais bicampeões da categoria, que voltaram com força total nas últimas quatro etapas, conquistando três vitórias e um segundo lugar.

Um “ano divertido” para Barrichello

Para Barrichello, que também divide seu tempo disputando etapas do WEC que não coincidem com os compromissos da IMSA, este ano — apenas seu segundo nas corridas de endurance — trouxe muito aprendizado. Além disso, porém, ele está ansioso para conquistar uma vitória decisiva e, possivelmente, o título do campeonato.

“Sim, tem sido muito divertido”, disse Barrichello ao Motorsport.com. “É meu primeiro ano com a equipe. É meu primeiro ano na IMSA também. Então, tenho me divertido".

“Sabe, a agenda está lotada. Não vou mentir, é realmente cansativo. Este é meu quinto fim de semana seguido só de corridas. Acabei de voltar do Japão há dois dias, então estou com um forte jet lag".

"Mas, sim, não posso reclamar. É uma ótima oportunidade. Estou muito feliz que a equipe queira que eu participe das duas categorias".

“Na verdade, eu não tinha nenhuma expectativa ao começar [a temporada]. Estou apenas tentando fazer o melhor trabalho possível. É claro que evoluí bastante ao longo do ano. Aprendi muito com meus companheiros de equipe e com a equipe. A equipe tem sido ótima. O carro também tem sido ótimo".

Barrichello tem sido o único piloto em tempo integral da Heart of Racing na IMSA, dividindo o volante com uma rotação de talentosos companheiros de equipe: Tom Gamble, Zacharie Robichon, Mattia Drudi, Spencer Pumpelly e Roman De Angelis.

“Tem sido um pouco frustrante não termos conseguido vencer nenhuma corrida”, disse Barrichello. "Chegamos tão perto. Acho que lideramos oito das nove corridas e não conseguimos vencer nenhuma. Então, estamos tentando fazer isso".

"Vai ser difícil no campeonato. Estamos em terceiro lugar no momento, bem distantes da liderança, mas vamos tentar dar o nosso melhor, vencer a corrida e quem sabe?"

“Mas sim, estou feliz aqui. Gosto muito da IMSA. O jeito de correr aqui nos Estados Unidos é bem parecido com o do Brasil. As pistas são parecidas com as do Brasil. Então, sim, me sinto em casa".

Aston Martin Vantage GT3 Evo nº 27 da Heart of Racing Team: Dudu Barrichello, Tom Gamble Foto: Art Fleischmann

Ian James, chefe da equipe Heart of Racing, mencionou que Barrichello chamou sua atenção no ano passado no FIA WEC, quando fazia parte da equipe Racing Spirit of Léman. Desde que o trouxe para a Heart of Racing, James tem observado um enorme crescimento ao longo da temporada.

“Conheci o Dudu no ano passado no WEC, quando ele estava no carro irmão na garagem”, disse James ao Motorsport.com. “Obviamente, fiquei impressionado com sua velocidade e sua ética de trabalho, mas, ao se juntar à Heart of Racing, ele amadureceu bastante este ano".

"Demonstrou um pouco mais de maturidade no que faz e tem feito um excelente trabalho na pista. Ele se integrou muito bem com os outros pilotos, e todos têm sido rápidos em todas as provas".

“É claro que tivemos alguns contratempos aqui na disputa pelo campeonato, mas ele merece chegar à última corrida com chances de conquistar o título, disso não há dúvida", concluiu James.

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