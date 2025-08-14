Todas as categorias

IMSA

Ex-F1, Sargeant retorna a IMSA e disputa duas etapas no fim da temporada

Americano competirá na categoria LMP2 pela equipe PR1 Mathiasen Motorsports

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Publicado:
Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, piloto americano que esteve na Fórmula 1 em 2023 e 2024, retornará para a IMSA SportsCar, seis meses  depois de uma misteriosa separação da IDEC Sport Racing e da equipe Hyundai Genesis. O jovem de 24 anos disputará as duas últimas rodadas de endurance da temporada com a PR1 Mathiasen Motorsports, pilotando o Oreca 07-Gibson #52.

Leia também:

A programação inclui a corrida de seis horas no Indianapolis Motor Speedway, em 21 de setembro, e a Petit Le Mans, de dez horas, no Road Atlanta, em 11 de outubro, que encerra a temporada. Ele terá como companheiros de equipe Benjamin Pedersen e Naveen Rao.

#52 PR1 Mathiasen Motorsports, ORECA LMP2 07: Rodrigo Sales, Benjamin Pedersen, Mathias Beche

#52 PR1 Mathiasen Motorsports, ORECA LMP2 07: Rodrigo Sales, Benjamin Pedersen, Mathias Beche

Foto de: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

A mudança contrasta fortemente com a posição oficial dada pela IDEC Sport Racing em fevereiro. Na época, a equipe da European Le Mans Series LMP2 declarou que Sargeant se afastaria do esporte para buscar outros interesses, mas seu retorno contraria isso. 

Além disso, nesta quarta-feira, Sargeant foi anunciado como um novo cliente do grupo de gerenciamento do ex-vencedor de Le Mans, Oliver Gavin, mais um sinal de que seu retorno pode fazer parte de um plano de longo prazo.

"Estou muito animado por voltar a pilotar um carro para as duas últimas corridas de LMP2 na IMSA com a PR1 Mathiasen Motorsports", disse Sargeant."É uma grande oportunidade de pilotar em duas pistas especiais, Indianápolis e Road Atlanta, e ajudar a obter bons resultados com meus companheiros de equipe Ben e Naveen. Estou ansioso para contribuir para o sucesso das duas corridas da equipe e trazer meu conhecimento e experiência para todos os envolvidos. Vejo vocês na pista". 

Logan Sargeant, Williams

Logan Sargeant, Williams

Foto de: Erik Junius

O chefe da equipe, Bobby Oergel, saudou a contratação: "Eu e toda a equipe da PR1 Mathiasen Motorsports estamos muito animados com a possibilidade de Logan se juntar a nós nos dois últimos eventos de endurance desta temporada. Tenho certeza de que o ritmo dele será excelente e todos trabalharão bem juntos. Nós realmente queremos recebê-lo em nossa equipe de uma maneira fácil e tranquila. A oportunidade de fazer alguns testes antes do evento de Indy deve fazer exatamente isso".

O caminho de Sargeant para a IMSA incluiu um título mundial de kart, vários pódios na Fórmula 3 da FIA e um quarto lugar na Fórmula 2 da FIA, o que lhe rendeu uma vaga na Fórmula 1 com a Williams em 2023. Na temporada de estreia, se tornou o primeiro americano em 30 anos a marcar um ponto no campeonato, no GP dos EUA em Austin.

No entanto, seu desempenho geral ficou aquém das expectativas e ele foi substituído após o GP da Holanda de 2024, em Zandvoort. Pouco tempo depois, se juntou ao programa Hypercar da Genesis Magma Racing ao lado de Andre Lotterer e Pipo Derani - até sua saída repentina em fevereiro deste ano.

