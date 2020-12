Campeão da Stock Car em 2016, Felipe Fraga continuará sua carreira internacional também em 2021. Nesta sexta-feira o piloto anunciou nas redes sociais que fará sua primeira temporada completa na WeatherTech SportsCar Championship (IMSA) no próximo ano.

Fraga estará na Riley Motorsportts ao lado dos pilotos Gar Robinson, Oliver Askew e Scott Andrews no carro #74 na classe LMP3.

“Quem me acompanha sempre soube como eu sou apaixonado pelo automobilismo americano”, disse Fraga com exclusividade ao Motorsport.com. “Já corri em todos os lugares: na Ásia, Europa, EUA, Brasil, e eu acho que depois do nosso país, os Estados Unidos é o lugar em que as pessoas mais dão valor quando você faz um bom trabalho. Na Europa as pessoas são mais frias, mas não que isso seja um defeito.”

“Me senti muito bem nos EUA desde a primeira vez que eu fui. Consegui andar bem lá, estou com a essa equipe desde 2019. Com eles, fiz o campeonato de endurance, neste ano as 24 Horas de Daytona, corremos Le Mans juntos em 2019, que foi o ano que ganhamos, mas fomos desclassificados, enfim, é a equipe que me acolheu como filho.”

“Todo mundo sabe do meu sonho de correr em um protótipo, em um carro mais rápido que um GT, agora que a classe LMP3 estará no IMSA, acho que é uma chance muito boa de mostrar meu trabalho, de poder crescer no IMSA, quem sabe indo para os protótipos mais rápidos (DPi) e estou feliz demais. É um sonho se tornando realidade.”

Ao falar sobre os acontecimentos de 2020, Fraga relatou as dificuldades, incluindo um resultado positivo para Covid-19.

“Esse ano em que deixei a Stock Car foi uma loucura. Eu estava tudo bem, tinha tudo do bom e do melhor, com tudo perfeito, eu arrisquei bastante, e ainda veio o coronavírus para acabar com tudo.”

“Era um ano que eu poderia ter feito 24 corridas fora do Brasil, acabei tendo apenas 10 confirmadas, mas depois eu perdi três porque eu acabei testando positivo no final da temporada. Mas mesmo com o ano assim, consegui negociar muitas coisas boas para o ano que vem.”

No final, Fraga admitiu que as notícias boas para o ano que vem não devem parar: “Ainda estou negociando para correr no WEC, com uma equipe de fábrica de ponta, não posso falar porque não está assinado.”

