IMSA adia 12 Horas de Sebring devido à pandemia de coronavírus

A ameaça do coronavírus e as restrições de viagem da Europa para os Estados Unidos convenceram o IMSA a transferir as 12 Horas de Sebring para o dia 14 de novembro, estando previamente agendada para o dia 21 de março.

Isso significa que a próxima corrida está programada para ser realizada em Long Beach, no dia 18 de abril, embora surjam dúvidas sobre se o evento, que estará junto com a Indy, permanecerá no calendário.

Um comunicado da IMSA disse que a corrida de Sebring “foi adiada devido à recente proibição dos viajantes vindos da Europa de chegarem aos Estados Unidos, o que impedirá a participação de vários pilotos, equipes e pessoal."

“A corrida remarcada agora se tornará o evento de final de temporada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 e será realizada de 11 a 14 de novembro”, diz o comunicado.

“Os ingressos adquiridos anteriormente em 2020 serão honrados.”

Mais cedo, a prova no mesmo local do WEC, as 1000 Milhas de Sebring, teve o cancelamento anunciado.

