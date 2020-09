IMSA: Castroneves e Taylor batem Nasr/Derani e vencem em Mid Ohio

A etapa de Mid Ohio da IMSA foi bastante disputada por pilotos brasileiros neste domingo. E quem levou a melhor foi Hélio Castroneves, que venceu com o Acura da Penske em parceria com o norte-americano Ricky Taylor.

A dupla superou o Cadillac da Action Express Racing pilotado por Felipe Nasr e Pipo Derani, ambos do Brasil, por apenas 0s607 para triunfar após 115 voltas na corrida do principal campeonato de corridas longas dos Estados Unidos.

O top-3 foi completado pelo Cadillac do holandês Renger van der Zende e do australiano Ryan Briscoe. Com a mesma montadora, o francês ex-Fórmula 1 Sebastien Bourdais, que voltará à IndyCar com a AJ Foyt, foi apenas o sexto ao lado do português João Barbosa.

A dupla terminou à frente do Acura que conta com Juan Pablo Montoya, que também correu na F1 e marcou época na categoria máxima do automobilismo no começo dos anos 2000. O colombiano dividiu o carro com o norte-americano Dane Cameron.

