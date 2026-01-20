Pular para o conteúdo principal

IMSA The Roar Before The 24

IMSA: Com seis brasileiros inscritos, confira lista completa das 24 Horas de Daytona

Tradicional prova de endurance americana acontecerá entre os dias 24 e 25 de janeiro

Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
Start action, GTP

Foto de: Art Fleischmann

Neste final de semana, entre os dias 24 e 25 de janeiro, acontece a prova das 24 Horas de Daytona, válida pelo campeonato americano da IMSA, com seis pilotos brasileiros presentes na versão final da lista de inscritos da tradicional corrida de endurance.

Leia também:

A Rolex 24 tem mais de 61 carros inscritos, divididos em quatro classes diferentes: GTP (Grand Touring Prototype, principal categoria de protótipos do campeonato), LMP2 (Le Mans Prototype 2), GTD (GT Daytona) e GTD Pro.

Entre os brasileiros inscritos, Felipe Nasr correrá com o Porsche 963 #7 da Penske, junto de Julien Andlauer e Laurin Heinrich, na GTD. Já na LMP2, os irmãos Enzo e Pietro Fittipaldi competirão com o ORECA 07 #73 da equipe Pratt Miller, junto do português Manuel Espirito Santo e de Chris Cumming.

Na GTD Pro, Daniel Serra está inscrito na vaga da Ferrari 296 GT3 Evo #62 da Risi Competizione. Já na GTD, Felipe Fraga correrá Ford Mustang GT3 #16 da Myers Riley Motorsports, enquanto Dudu Barrichello competirá com o Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 da Heart of Racing Team.

Lista de inscritos das 24 Horas de Daytona de 2026

# equipe Carro Pilotos

GTP - 11 carros
6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963

Belgium Laurens Vanthoor

France Kevin Estre

Australia Matt Campbell
7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963

Brazil Felipe Nasr

France Julien Andlauer

Germany Laurin Heinrich
10 Cadillac Wayne Taylor Racing DEX Cadillac V-Series.R

United States Ricky Taylor

Portugal Filipe Albuquerque

United Kingdom Will Stevens
23 Aston Martin THOR Team Aston Martin Valkyrie

United Kingdom Ross Gunn

Canada Roman De Angelis

Spain Alex Riberas

Denmark Marco Sorensen
24 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8

South Africa Sheldon van der Linde

Belgium Dries Vanthoor

Netherlands Robin Frijns

Germany Rene Rast
25 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8

Italy Raffaele Marciello

Austria Philipp Eng

Germany Marco Wittmann

Denmark Kevin Magnussen
31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R

United Kingdom Jack Aitken

New Zealand Earl Bamber

Denmark Frederik Vesti

United States Connor Zilisch
40 Cadillac Wayne Taylor Racing DEX Cadillac V-Series.R

United States Jordan Taylor

Switzerland Louis Deletraz

United States Colton Herta
60 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06

United Kingdom Tom Blomqvist

United States Colin Braun

New Zealand Scott Dixon

United States AJ Allmendinger
85 JDC-Miller MotorSports Porsche 963

Chile Nico Pino

United States Kaylen Frederick

Netherlands Tijmen van der Helm
93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06

Netherlands Renger van der Zande

United Kingdom Nick Yelloly

Spain Alex Palou

Japan Kakunoshin Ohta
LMP2 - 14 carros
2 United Autosports USA ORECA 07

Canada Phil Fayer

United Kingdom Ben Hanley

New Zealand Hunter McElrea

Denmark Mikkel Jensen
04 CrowdStrike Racing by APR ORECA 07

United States George Kurtz

United Kingdom Alex Quinn

United Kingdom Toby Sowery

Denmark Malthe Jakobsen
8 Tower Motorsports ORECA 07

Canada John Farano

France Sebastien Bourdais

Mexico Sebastian Alvarez

Cayman Islands Kyffin Simpson
11 TDS Racing ORECA 07

Canada Tobi Lutke

Switzerland Mathias Beche

Denmark David Heinemeier Hansson

France Charles Milesi
18 Era Motorsport ORECA 07

United States Naveen Rao

Austria Ferdinand Habsburg

United States Jacob Abel

United States Logan Sargeant 
22 United Autosports USA ORECA 07

United States Daniel Goldburg

United Kingdom Paul di Resta

Sweden Rasmus Lindh

Switzerland Gregoire Saucy
37 Intersport Racing ORECA 07

United States Jon Field

United Kingdom Oliver Jarvis

Netherlands Job Van Uitert

United States Seth Lucas
43 Inter Europol Competition ORECA 07

France Tom Dillmann

United States Bijoy Garg

United States Jeremy Clarke

Portugal Antonio Felix da Costa
52 Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen ORECA 07

Canada Misha Goikhberg

United States Ben Keating

Canada Parker Thompson

United Kingdom Harry Tincknell
73 Pratt Miller Motorsports ORECA 07

Brazil Pietro Fittipaldi

Portugal Manuel Espirito Santo

Canada Chris Cumming

Brazil Enzo Fittipaldi
88 AF Corse USA ORECA 07

France Francois Perrodo

Denmark Nicklas Nielsen

United States Dylan Murry

France Matthieu Vaxiviere
99 AO Racing ORECA 07

United States PJ Hyett

United States Dane Cameron

United Kingdom Jonny Edgar

Denmark Christian Rasmussen
343 Inter Europol Competition ORECA 07

Poland Jakub Smiechowski

Greece George Kolovos

United States Nolan Siegel

New Zealand Nick Cassidy
GTD Pro - 15 carros
1 Paul Miller Racing BMW M4 GT3 EVO

United States Neil Verhagen

United States Connor De Phillippi

Germany Max Hesse

United Kingdom Dan Harper
3 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R

Spain Antonio Garcia

United Kingdom Alexander Sims

Germany Marvin Kirchhöfer
4 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R

United States Tommy Milner

Netherlands Nicky Catsburg

Argentina Nico Varrone
9 Pfaff Motorsports Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Italy Andrea Caldarelli

United Kingdom Sandy Mitchell

Italy Mirko Bortolotti

Canada James Hinchcliffe
14 Vasser Sullivan Racing Lexus RC F GT3

United Kingdom Jack Hawksworth

United Kingdom Ben Barnicoat

United States Kyle Kirkwood
033 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo

United Kingdom James Calado

Italy Riccardo Agostini

Italy Alessio Rovera

Belgium Miguel Molina
48 Winward Racing Mercedes-AMG GT3

United States Scott Noble

United States Jason Hart

Belgium Maxime Martin

Germany Luca Stolz
59 RLL Team McLaren McLaren 720S GT3 Evo

United States Max Esterson

Estonia Juri Vips

United Kingdom Dean MacDonald

United States Nikita Johnson
62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo

Brazil Daniel Serra

Italy Davide Rigon

Italy Alessandro Pier Guidi
64 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3

United Kingdom Ben Barker

Norway Dennis Olsen

Germany Mike Rockenfeller
65 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3

Germany Christopher Mies

Belgium Frederic Vervisch

United Kingdom Sebastian Priaulx
69 GetSpeed Mercedes-AMG GT3

United States Anthony Bartone

Germany Maximilian Goetz

France Jules Gounon

Germany Fabian Schiller
75 75 Express Mercedes-AMG GT3

Australia Kenny Habul

Germany Maro Engel

United States Will Power

Australia Chaz Mostert
77 AO Racing Porsche 911 GT3 R (992)

United Kingdom Nick Tandy

United Kingdom Harry King

Belgium Alessio Picariello
911 Manthey Porsche 911 GT3 R (992)

Austria Thomas Preining

Austria Klaus Bachler

Turkey Ayhancan Guven

Switzerland Ricardo Feller
GTD - 21 carros
12 Vasser Sullivan Racing Lexus RC F GT3

United States Aaron Telitz

United States Benjamin Pedersen

United States Frankie Montecalvo

France Esteban Masson
13 13 Autosport Corvette Z06 GT3.R

Canada Orey Fidani

United Kingdom Matthew Bell

Germany Lars Kern

United Kingdom Ben Green
16 Myers Riley Motorsports Ford Mustang GT3

United States Sheena Monk

Brazil Felipe Fraga

United States Jenson Altzman

France Romain Grosjean
19 van der Steur Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo

United States Rory van der Steur

France Valentin Hasse Clot

France Sebastien Baud

Thailand Carl Bennett
21 AF Corse USA Ferrari 296 GT3 Evo

United States Simon Mann

France Lilou Wadoux

Italy Tommaso Mosca

Italy Antonio Fuoco
023 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo

United States Kenton Koch

United States Robert Megennis

China Yifei Ye

United States Onofrio Triarsi
27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo

Canada Zacharie Robichon

Italy Mattia Drudi

United Kingdom Tom Gamble

Brazil Dudu Barrichello
28 RS1 Porsche 911 GT3 R (992)

United States Eric Zitza

Belgium Jan Heylen

United States Dillon Machavern

Germany Sven Muller
34 Conquest Racing Ferrari 296 GT3 Evo

Spain Albert Costa

Italy Lorenzo Patrese

Netherlands Thierry Vermeulen

United States Manny Franco
36 DXDT Racing Corvette Z06 GT3.R

United States Mason Filippi

New Zealand Scott McLaughlin

Ireland Charlie Eastwood

Turkey Salih Yoluc
44 Magnus Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo

United States John Potter

United States Spencer Pumpelly

Denmark Nicki Thiim

United States Madison Snow
45 Wayne Taylor Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Costa Rica Danny Formal

United States Trent Hindman

United States Graham Doyle

Sweden Marcus Ericsson
57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3

United States Russell Ward

United Kingdom Philip Ellis

Netherlands Indy Dontje

Austria Lucas Auer
66 Gradient Racing Ford Mustang GT3

United States Jake Walker

United Kingdom Till Bechtolsheimer

United States Corey Lewis

United States Joey Hand
70 Inception Racing Ferrari 296 GT3 Evo

United States Brendan Iribe

Denmark Frederik Schandorff

United Kingdom Ollie Millroy

Italy David Fumanelli
80 Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3

Australia Scott Andrews

Netherlands Lin Hodenius

Estonia Ralf Aron

Ireland James Roe
81 DragonSpeed Corvette Z06 GT3.R

Sweden Henrik Hedman

Italy Giacomo Altoe

United Kingdom Casper Stevenson

Italy Matteo Cairoli
96 Turner Motorsport BMW M4 GT3 EVO

United States Patrick Gallagher

United States Robby Foley

Germany Jens Klingmann

United States Francis Selldorff
120 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R (992)

United States Adam Adelson

United States Elliott Skeer

Austria Tom Sargent

United Kingdom Callum Ilott
123 Muehlner Motorsports America Porsche 911 GT3 R (992)

United States Peter Ludwig

New Zealand Ryan Yardley

United States Dave Musial

United States Dave Musial Jr
912 Manthey 1st Phorm Porsche 911 GT3 R (992)

United States Ryan Hardwick

Italy Riccardo Pera

Austria Richard Lietz

Netherlands Morris Schuring

