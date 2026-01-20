IMSA: Com seis brasileiros inscritos, confira lista completa das 24 Horas de Daytona
Tradicional prova de endurance americana acontecerá entre os dias 24 e 25 de janeiro
Foto de: Art Fleischmann
Neste final de semana, entre os dias 24 e 25 de janeiro, acontece a prova das 24 Horas de Daytona, válida pelo campeonato americano da IMSA, com seis pilotos brasileiros presentes na versão final da lista de inscritos da tradicional corrida de endurance.
A Rolex 24 tem mais de 61 carros inscritos, divididos em quatro classes diferentes: GTP (Grand Touring Prototype, principal categoria de protótipos do campeonato), LMP2 (Le Mans Prototype 2), GTD (GT Daytona) e GTD Pro.
Entre os brasileiros inscritos, Felipe Nasr correrá com o Porsche 963 #7 da Penske, junto de Julien Andlauer e Laurin Heinrich, na GTD. Já na LMP2, os irmãos Enzo e Pietro Fittipaldi competirão com o ORECA 07 #73 da equipe Pratt Miller, junto do português Manuel Espirito Santo e de Chris Cumming.
Na GTD Pro, Daniel Serra está inscrito na vaga da Ferrari 296 GT3 Evo #62 da Risi Competizione. Já na GTD, Felipe Fraga correrá Ford Mustang GT3 #16 da Myers Riley Motorsports, enquanto Dudu Barrichello competirá com o Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 da Heart of Racing Team.
Lista de inscritos das 24 Horas de Daytona de 2026
|#
|equipe
|Carro
|Pilotos
|
GTP - 11 carros
|6
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Laurens Vanthoor
Kevin Estre
Matt Campbell
|7
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Felipe Nasr
Julien Andlauer
Laurin Heinrich
|10
|Cadillac Wayne Taylor Racing DEX
|Cadillac V-Series.R
|
Ricky Taylor
Filipe Albuquerque
Will Stevens
|23
|Aston Martin THOR Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Ross Gunn
Roman De Angelis
Alex Riberas
Marco Sorensen
|24
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Sheldon van der Linde
Dries Vanthoor
Robin Frijns
Rene Rast
|25
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Raffaele Marciello
Philipp Eng
Marco Wittmann
Kevin Magnussen
|31
|Cadillac Whelen
|Cadillac V-Series.R
|
Jack Aitken
Earl Bamber
Frederik Vesti
Connor Zilisch
|40
|Cadillac Wayne Taylor Racing DEX
|Cadillac V-Series.R
|
Jordan Taylor
Louis Deletraz
Colton Herta
|60
|Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|Acura ARX-06
|
Tom Blomqvist
Colin Braun
Scott Dixon
AJ Allmendinger
|85
|JDC-Miller MotorSports
|Porsche 963
|
Nico Pino
Kaylen Frederick
Tijmen van der Helm
|93
|Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|Acura ARX-06
|
Renger van der Zande
Nick Yelloly
Alex Palou
Kakunoshin Ohta
|LMP2 - 14 carros
|2
|United Autosports USA
|ORECA 07
|
Phil Fayer
Ben Hanley
Hunter McElrea
Mikkel Jensen
|04
|CrowdStrike Racing by APR
|ORECA 07
|
George Kurtz
Alex Quinn
Toby Sowery
Malthe Jakobsen
|8
|Tower Motorsports
|ORECA 07
|
John Farano
Sebastien Bourdais
Sebastian Alvarez
Kyffin Simpson
|11
|TDS Racing
|ORECA 07
|
Tobi Lutke
Mathias Beche
David Heinemeier Hansson
Charles Milesi
|18
|Era Motorsport
|ORECA 07
|
Naveen Rao
Ferdinand Habsburg
Jacob Abel
Logan Sargeant
|22
|United Autosports USA
|ORECA 07
|
Daniel Goldburg
Paul di Resta
Rasmus Lindh
Gregoire Saucy
|37
|Intersport Racing
|ORECA 07
|
Jon Field
Oliver Jarvis
Job Van Uitert
Seth Lucas
|43
|Inter Europol Competition
|ORECA 07
|
Tom Dillmann
Bijoy Garg
Jeremy Clarke
Antonio Felix da Costa
|52
|Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen
|ORECA 07
|
Misha Goikhberg
Ben Keating
Parker Thompson
Harry Tincknell
|73
|Pratt Miller Motorsports
|ORECA 07
|
Pietro Fittipaldi
Manuel Espirito Santo
Chris Cumming
Enzo Fittipaldi
|88
|AF Corse USA
|ORECA 07
|
Francois Perrodo
Nicklas Nielsen
Dylan Murry
Matthieu Vaxiviere
|99
|AO Racing
|ORECA 07
|
PJ Hyett
Dane Cameron
Jonny Edgar
Christian Rasmussen
|343
|Inter Europol Competition
|ORECA 07
|
Jakub Smiechowski
George Kolovos
Nolan Siegel
Nick Cassidy
|GTD Pro - 15 carros
|1
|Paul Miller Racing
|BMW M4 GT3 EVO
|
Neil Verhagen
Connor De Phillippi
Max Hesse
Dan Harper
|3
|Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|Corvette Z06 GT3.R
|
Antonio Garcia
Alexander Sims
Marvin Kirchhöfer
|4
|Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|Corvette Z06 GT3.R
|
Tommy Milner
Nicky Catsburg
Nico Varrone
|9
|Pfaff Motorsports
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|
Andrea Caldarelli
Sandy Mitchell
Mirko Bortolotti
James Hinchcliffe
|14
|Vasser Sullivan Racing
|Lexus RC F GT3
|
Jack Hawksworth
Ben Barnicoat
Kyle Kirkwood
|033
|Triarsi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
James Calado
Riccardo Agostini
Alessio Rovera
Miguel Molina
|48
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Scott Noble
Jason Hart
Maxime Martin
Luca Stolz
|59
|RLL Team McLaren
|McLaren 720S GT3 Evo
|
Max Esterson
Juri Vips
Dean MacDonald
Nikita Johnson
|62
|Risi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Daniel Serra
Davide Rigon
Alessandro Pier Guidi
|64
|Ford Multimatic Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Ben Barker
Dennis Olsen
Mike Rockenfeller
|65
|Ford Multimatic Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Christopher Mies
Frederic Vervisch
Sebastian Priaulx
|69
|GetSpeed
|Mercedes-AMG GT3
|
Anthony Bartone
Maximilian Goetz
Jules Gounon
Fabian Schiller
|75
|75 Express
|Mercedes-AMG GT3
|
Kenny Habul
Maro Engel
Will Power
Chaz Mostert
|77
|AO Racing
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Nick Tandy
Harry King
Alessio Picariello
|911
|Manthey
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Thomas Preining
Klaus Bachler
Ayhancan Guven
Ricardo Feller
|GTD - 21 carros
|12
|Vasser Sullivan Racing
|Lexus RC F GT3
|
Aaron Telitz
Benjamin Pedersen
Frankie Montecalvo
Esteban Masson
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 GT3.R
|
Orey Fidani
Matthew Bell
Lars Kern
Ben Green
|16
|Myers Riley Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Sheena Monk
Felipe Fraga
Jenson Altzman
Romain Grosjean
|19
|van der Steur Racing
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
Rory van der Steur
Valentin Hasse Clot
Sebastien Baud
Carl Bennett
|21
|AF Corse USA
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Simon Mann
Lilou Wadoux
Tommaso Mosca
Antonio Fuoco
|023
|Triarsi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Kenton Koch
Robert Megennis
Yifei Ye
Onofrio Triarsi
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
Zacharie Robichon
Mattia Drudi
Tom Gamble
Dudu Barrichello
|28
|RS1
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Eric Zitza
Jan Heylen
Dillon Machavern
Sven Muller
|34
|Conquest Racing
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Albert Costa
Lorenzo Patrese
Thierry Vermeulen
Manny Franco
|36
|DXDT Racing
|Corvette Z06 GT3.R
|
Mason Filippi
Scott McLaughlin
Charlie Eastwood
Salih Yoluc
|44
|Magnus Racing
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
John Potter
Spencer Pumpelly
Nicki Thiim
Madison Snow
|45
|Wayne Taylor Racing
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|
Danny Formal
Trent Hindman
Graham Doyle
Marcus Ericsson
|57
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Russell Ward
Philip Ellis
Indy Dontje
Lucas Auer
|66
|Gradient Racing
|Ford Mustang GT3
|
Jake Walker
Till Bechtolsheimer
Corey Lewis
Joey Hand
|70
|Inception Racing
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Brendan Iribe
Frederik Schandorff
Ollie Millroy
David Fumanelli
|80
|Lone Star Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Scott Andrews
Lin Hodenius
Ralf Aron
James Roe
|81
|DragonSpeed
|Corvette Z06 GT3.R
|
Henrik Hedman
Giacomo Altoe
Casper Stevenson
Matteo Cairoli
|96
|Turner Motorsport
|BMW M4 GT3 EVO
|
Patrick Gallagher
Robby Foley
Jens Klingmann
Francis Selldorff
|120
|Wright Motorsports
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Adam Adelson
Elliott Skeer
Tom Sargent
Callum Ilott
|123
|Muehlner Motorsports America
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Peter Ludwig
Ryan Yardley
Dave Musial
Dave Musial Jr
|912
|Manthey 1st Phorm
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Ryan Hardwick
Riccardo Pera
Richard Lietz
Morris Schuring
