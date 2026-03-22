Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

IMSA 12 Horas de Sebring

IMSA: Nasr garante vitória para a Porsche Penske nas 12 Horas de Sebring; Dudu Barrichello vai ao pódio

Fim da corrida foi marcado por polêmicas na Porsche, isso porque Felipe "não teria respeitado" ordens de equipe, segundo Estre

Joey Barnes
Editado:
#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich

Houve caos, bandeiras amarelas, tensão nas comunicações por rádio e reinícios no final da corrida, mas o brasileiro Felipe Nasr manteve a calma e levou a Porsche Penske Motorsport à vitória nas 12 Horas de Sebring.

Leia também:

Uma reinicialização a menos de 18 minutos do fim viu o brasileiro se defender do companheiro de equipe Kevin Estre para conquistar uma vantagem de 1s515 na vitória.

Ricky Taylor terminou em terceiro, colocando a Cadillac Wayne Taylor Racing no último degrau do pódio geral. O pole position Jack Aitken ficou em quarto ao volante do seu Cadillac Whelen nº 31, à frente do Acura nº 60 da Meyer Shank Racing, pilotado por Tom Blomqvist, em quinto.

O maior drama no final aconteceu na categoria GTD, com Antonio Fuoco superando várias punições para realizar uma ultrapassagem na última volta sobre Tom Gamble e dar a vitória à AF Corse USA. 

Após a 8ª hora…

Laurin Heinrich manteve-se firme na reinicialização diante de seu companheiro de equipe da Porsche, Laurens Vanthoor, mas era Earl Bamber, da Whelen Cadillac, em terceiro, que tentava pressionar.

Um incidente na GTD resultou em um drive-through para o líder Antonio Fuoco (AF Corse USA) por um incidente com o competidor da GTD Pro Ben Barker (Ford Racing) a cerca de 3h30min do fim, entregando a liderança da GTD a Riccardo Pera no Porsche 911 GT3 R (992) nº 912 da Manthey 1st Phorm. Fuoco caiu para a 10ª posição na categoria, mas foi penalizado 15 minutos depois com outro drive-through por ter excesso de membros da equipe sobre o muro durante sua parada.

A dupla da Porsche Penske Motorsport foi a última do ciclo de pit stops a entrar no pit lane, fazendo isso com 3h02min restantes, com Heinrich saindo do Porsche 963 nº 7 e Julien Andlauer entrando; Matt Campbell substituiu Vanthoor no carro irmão nº 6. 

Colin Braun, no Acura ARX-06 nº 60 da Acura Meyer Shank Racing, saltou para a terceira posição como resultado de um reabastecimento rápido de energia, com o Whelen Cadillac nº 10 de Filipe Albuquerque em quarto lugar com uma estratégia semelhante. Os dois fizeram pit stop faltando 2h33m, o que elevou o BMW M Hybrid V8 nº 24 de Dries Vanthoor (BMW M Team WRT) para o terceiro lugar temporariamente, antes de fazer pit stop dois minutos depois. 

A sequência de paradas fora da estratégia dos três carros da GTP permitiu que o tetracampeão da IndyCar, Alex Palou, subisse para a terceira posição no Acura ARX-06 nº 93 da Acura Meyer Shank Racing, com a mesma estratégia — mas 18 segundos atrás — dos dois Porsches da Penske.

A disputa pelo terceiro lugar na GTD Pro sofreu mais uma reviravolta quando Nico Varrone (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) bateu no BMW M4 GT3 EVO nº 1 da Paul Miller Racing, pilotado por Max Hesse, na Curva 16, faltando 2h6m para o final. O contato resultou em uma penalidade de drive-through para Varrone. 

A duas horas do final, a GTD Pro tinha dois Porsche 911 GT3 R (992) ocupando a primeira e a segunda posições, liderados por Alessio Picariello, da AO Racing, seguido por Klaus Bachler, da Manthey. Hesse estava em terceiro. 

A dupla da Penske fez pit stop momentos depois, com Nasr assumindo o comando do #7 e Estre do #6. Ao sair da pista de pit stop, Estre conseguiu a vantagem e assumiu a liderança geral da corrida. Os dois passaram por um momento tenso quando Estre saiu da pista tentando manter a liderança, com Nasr pressionando por trás.

Levou apenas um minuto para Estre abrir uma vantagem de 1,5 s sobre Nasr, enquanto os dois adotavam uma estratégia conservadora na esperança de fazer apenas mais uma parada. 

As paradas nos boxes revelaram uma estratégia dividida entre os Porsches da Penske, com Nasr apenas reabastecendo e assumindo a liderança, enquanto Estre trocou para um conjunto novo de pneus. 

A ordem de corrida para a GTP após as paradas nos boxes era Nasr em primeiro, seguido por Estre, Jack Aitken (Whelen Cadillac), Nick Yelloly (Acura Meyer Shank Racing) e Sheldon van der Linde (BMW M Team WRT), completando o top 5. 

#93 Acura Meyer Shank Racing com Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou

Foto: IMSA

A reinicialização, faltando 1h31min para o final, viu Jack Aitken pressionar Estre pela segunda posição, enquanto Nasr conseguia uma saída limpa. Momentos depois, Yelloly acabou sendo penalizado por passar por cima de equipamentos de pit durante sua parada, enquanto Tom Blomqvist, no carro irmão #60 Acura ARX-06, também foi penalizado por não estar centralizado durante sua parada. Ambos receberam um drive-through. 

Um acidente colossal aconteceu a 1h29min do fim, quando Jenson Altzman (Myers Riley Motorsports) pareceu acertar um solavanco de forma errada, o que fez com que seu Ford Mustang GT3 nº 16 atravessasse a pista e batesse com força na barreira de pneus da Curva 1, provocando outra bandeira amarela em toda a pista. 

A rápida limpeza permitiu uma reinicialização faltando 1h19min para o final, quando Estre aumentou a pressão sobre Nasr, mas não conseguiu ultrapassá-lo. Pouco depois, a Direção de Prova deu a Estre uma advertência por bloquear Aitken na reinicialização anterior.

Uma diferença de 0,6 s se formou entre Nasr e Estre, com Aitken ficando 3 s atrás a 1h15min do fim. Enquanto isso, os dois Acuras cumpriram suas respectivas penalidades de drive-through.  

E ordens da equipe fizeram com que Estre ultrapassasse Nasr apenas três minutos depois. No entanto, os dois começaram a lidar com o tráfego, o que permitiu a Nasr ficar colado em Estre na disputa pela liderança. A batalha permitiu que Aitken se aproximasse, mas não antes de Nasr fazer uma manobra ousada na Curva 17 para ultrapassar por dentro seu companheiro de equipe a 1h04min do final. 

Estre tentou contornar o tráfego, mas saiu da pista brevemente antes de se recompor e manter a segunda posição, mas 0s7 s atrás de Nasr. Aitken começou a pressionar Estre à medida que se aproximavam da última hora. No entanto, o incidente de saída de pista de Estre despertou a ira da Direção de Prova, que considerou isso uma vantagem e o penalizou, fazendo-o cair para trás de Aitken. 

Aitken ultrapassou Harry King (GTD Pro), da AO Racing, mas isso trouxe Estre de volta para sua frente, e os dois voltaram a disputar a posição, com van der Linde, da BMW, entrando na briga e quase formando uma disputa a três. Estre conseguiu garantir a posição à frente de Aitken, mas os dois perderam terreno significativo para Nasr, que abriu uma vantagem de 4,9s.

Aitken fez sua última parada nos boxes faltando 52 minutos, que incluiu troca de pneus e reabastecimento de energia. Estre entrou na volta seguinte, optando por pneus novos e reabastecimento de energia. Nasr entrou nos boxes faltando 49 minutos, também trocando os pneus e reabastecendo totalmente. 

Ao longo do ciclo, Nasr manteve sua vantagem sobre Estre e Aitken. A diferença entre Nasr e Estre era de 1s2 faltando 44 minutos, com Aitken 4s4 atrás. 

Reta final

Porsche 963 nº 7 da Porsche Penske Motorsport: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich

Foto: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

A 20 minutos do fim, os cinco primeiros da GTD eram Nasr, Estre, Aitken e a dupla da Cadillac Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor e Louis Deletraz. 

Após uma longa bandeira amarela por detritos na pista, a corrida recomeçou faltando 16 minutos e viu Nasr e Estre abrirem vantagem sobre Aitken. 

A esperança de Hand por uma vitória na GTD esvaiu-se quando Tom Gamble (Heart of Racing Team) assumiu a liderança após o reinício. Apesar da série de penalidades, Fuoco voltou a subir para o segundo lugar, a 2s atrás de Gamble. 

Nasr ampliou a vantagem para 3s2 sobre Estre. A disputa pelo último lugar no pódio estava acirrada quando Ricky Taylor ultrapassou Aitken, com ambos a mais de 5 s atrás de Nasr a 10 minutos do fim. 

A disputa mais acirrada, a menos de oito minutos do fim, era entre Gamble e Fuoco, com apenas 1s1 separando os dois. Fuoco se aproximou a menos de dois minutos do fim, mas não conseguiu fazer a ultrapassagem, pois os líderes da GTP se intrometeram e atrapalharam a disputa. Na última volta, porém, um vacilo de Gamble foi tudo o que Fuoco precisava para ultrapassá-lo e assumir a liderança, conquistando a vitória por 0s824. Costa ficou em terceiro.

Na categoria GTD, o Aston Martin #27 da Heart of Racing, mantinha a liderança, mas Tom Gamble, que estava ao volante, cruzou a linha de chegada em segundo. Assim, Dudu Barrichello subiu ao pódio no segundo lugar.

Nasr disparou na frente para uma vitória geral confortável, sua terceira na prova de 12 horas (2019, 2025).

cla   categoria # pilotos carro voltas tempo intervalo int retirement pits
1   GTP 7 BRA Luiz Felipe Nasr
FRA Julien Andlauer
GER Laurin Heinrich		 Porsche 963 343 12:01'48.652       16
2   GTP 6 BEL Laurens Vanthoor
FRA Kevin Estre
AUS Matthew Campbell		 Porsche 963 343 12:01'50.167 1.515 1.515   13
3   GTP 10 USA Ricky Taylor
POR Filipe Albuquerque
GBR Will Stevens		 Cadillac V-Series.R 343 12:01'58.054 9.402 7.887   14
4   GTP 31 GBR Jack Aitken
NZL Earl Bamber
DEN Frederik Vesti		 Cadillac V-Series.R 343 12:01'59.029 10.377 0.975   14
5   GTP 60 GBR Tom Blomqvist
USA Colin Braun
NZL Scott Dixon		 Acura ARX-06 343 12:01'59.756 11.104 0.727   15
6   GTP 24 BEL Dries Vanthoor
RSA Sheldon Van Der Linde
HOL Robin Frijns		 BMW M Hybrid V8 343 12:02'02.375 13.723 2.619   15
7   GTP 93 HOL Renger van der Zande
GBR Nick Yelloly
ESP Alex Palou		 Acura ARX-06 343 12:02'03.471 14.819 1.096   17
8   GTP 40 USA Jordan Taylor
SUI Louis Deletraz
USA Colton Herta		 Cadillac V-Series.R 343 12:02'05.294 16.642 1.823   16
9   GTP 5 HOL Tijmen van der Helm
CHI Nicolas Pino
USA Kaylen Frederick		 Porsche 963 343 12:02'13.391 24.739 8.097   15
10   LMP2 2 CAN Philip Fayer
AUS Hunter McElrea
DEN Mikkel Jensen		 ORECA LMP2 07 338 12:02'18.247 5 Laps 5 Laps   22
11   LMP2 22 USA Dan Goldburg
GBR Paul di Resta
SWE Rasmus Lindh		 ORECA LMP2 07 338 12:02'18.757 5 Laps 0.510   18
12   LMP2 8 CAN John Farano
FRA Tristan Vautier
ESP Sebastian Alvarez		 ORECA LMP2 07 338 12:02'30.125 5 Laps 11.368   18
13   LMP2 18 USA Naveen Rao
AUT Ferdinand Habsburg
USA Jacob Abel		 ORECA LMP2 07 338 12:02'30.663 5 Laps 0.538   21
14   LMP2 04 USA George Kurtz
GBR Alex Quinn
GBR Toby Sowery		 ORECA LMP2 07 338 12:02'30.686 5 Laps 0.023   21
15   LMP2 99 USA PJ Hyett
USA Dane Cameron
GBR Jonny Edgar		 ORECA LMP2 07 338 12:02'31.538 5 Laps 0.852   17
16   LMP2 11 CAN Tobi Lutke
FRA Charles Milesi
DEN David Heinemeier Hansson		 ORECA LMP2 07 338 12:02'33.088 5 Laps 1.550   19
17   LMP2 52 CAN Mikhail Goikhberg
CAN Parker Thompson
GBR Harry Tincknell		 ORECA LMP2 07 336 12:02'33.803 7 Laps 2 Laps   21
18   LMP2 73 BRA Pietro Fittipaldi
POR Manuel Espirito Santo
CAN Christopher Cumming		 ORECA LMP2 07 336 12:02'40.975 7 Laps 7.172   23
19   LMP2 37 GBR Oliver Jarvis
USA Seth Lucas
USA Jon Field		 ORECA LMP2 07 334 12:02'59.613 9 Laps 2 Laps   17
20   GTP 23 GBR Ross Gunn
CAN Roman De Angelis
ESP Alex Riberas		 Aston Martin Valkyrie 331 12:02'58.236 12 Laps 3 Laps   18
21   GTP 25 AUT Philipp Eng
GER Marco Wittmann
DEN Kevin Magnussen		 BMW M Hybrid V8 329 12:02'21.548 14 Laps 2 Laps   17
22   GTD PRO 911 AUT Thomas Preining
AUT Klaus Bachler
SUI Ricardo Feller		 Porsche 911 GT3 R (992) 321 12:01'51.487 22 Laps 8 Laps   13
23   GTD PRO 77 GBR Nick Tandy
GBR Harry King
BEL Alessio Picariello		 Porsche 911 GT3 R (992) 321 12:01'52.917 22 Laps 1.430   13
24   GTD PRO 4 USA Tommy Milner
HOL Nicky Catsburg
ARG Nicolas Varrone		 Corvette Z06 GT3.R 321 12:01'56.727 22 Laps 3.810   13
25   GTD PRO 3 ESP Antonio Garcia
GBR Alexander Sims
GER Marvin Kirchofer		 Corvette Z06 GT3.R 321 12:02'03.914 22 Laps 7.187   13
26   GTD PRO 1 USA Neil Verhagen
USA Connor de Phillippi
GER Max Hesse		 BMW M4 GT3 EVO 321 12:02'05.014 22 Laps 1.100   13
27   GTD PRO 64 GBR Ben Barker
NOR Dennis Olsen
GER Mike Rockenfeller		 Ford Mustang GT3 321 12:02'05.538 22 Laps 0.524   14
28   GTD PRO 033 GBR James Calado
ITA Riccardo Agostini
ESP Miguel Molina		 Ferrari 296 GT3 321 12:02'26.091 22 Laps 20.553   13
29   GTD PRO 65 GER Christopher Mies
BEL Frederic Vervisch
FRA Sebastian Priaulx		 Ford Mustang GT3 321 12:03'16.555 22 Laps 50.464   20
30   GTD PRO 59 USA Max Esterson
USA Nikita Johnson
GBR Dean MacDonald		 McLaren 720S GT3 EVO 320 12:02'17.213 23 Laps 1 Lap   13
31   GTD PRO 9 ITA Andrea Caldarelli
GBR Sandy Mitchell
FRA Frank Perera		 Lamborghini Temerario GT3 320 12:03'22.218 23 Laps 1'05.005   15
32   GTD 21 USA Simon Mann
FRA Lilou Wadoux
ITA Antonio Fuoco		 Ferrari 296 GT3 318 12:02'06.109 25 Laps 2 Laps   15
33   GTD 27 GBR Tom Gamble
BRA Dudu Barrichello
CAN Zacharie Robichon		 Aston Martin Vantage GT3 Evo 318 12:02'06.855 25 Laps 0.746   14
34   GTD 120 USA Adam Adelson
AUS Tom Sargent
GBR Callum Ilott		 Porsche 911 GT3 R (992) 318 12:02'13.193 25 Laps 6.338   16
35   GTD 80 AUS Scott Andrews
HOL Lin Hodenius
IRL James Roe		 Mercedes-AMG GT3 318 12:02'14.334 25 Laps 1.141   15
36   GTD 96 USA Patrick Gallagher
USA Robby Foley
USA Francis Selldorff		 BMW M4 GT3 EVO 318 12:02'14.751 25 Laps 0.417   17
37   GTD 13 CAN Orey Fidani
USA Matt Bell
GER Lars Kern		 Corvette Z06 GT3.R 318 12:02'17.657 25 Laps 2.906   14
38   GTD 34 USA Manny Franco
ESP Albert Costa Balboa
ITA Lorenzo Patrese		 Ferrari 296 GT3 318 12:02'42.561 25 Laps 24.904   16
39   GTD 66 USA Jake Walker
USA Till Bechtolsheimer
USA Joey Hand		 Ford Mustang GT3 318 12:03'15.671 25 Laps 33.110   15
40   GTD 36 USA Mason Filippi
IRL Charlie Eastwood
TUR Salih Yoluc		 Corvette Z06 GT3.R 317 12:02'18.368 26 Laps 1 Lap   17
41   GTD PRO 14 GBR Jack Hawksworth
GBR Ben Barnicoat
USA Kyle Kirkwood		 Lexus RC F GT3 316 12:02'33.131 27 Laps 1 Lap   14
42   GTD 28 BEL Jan Heylen
USA Dillon Machavern
USA Spencer Pumpelly		 Porsche 911 GT3 R (992) 312 12:02'50.072 31 Laps 4 Laps   16
43   LMP2 43 FRA Tom Dillmann
USA Bijoy Garg
USA Jeremy Clarke		 ORECA LMP2 07 303 12:02'33.266 40 Laps 9 Laps   19
44 dnf GTD 912 ITA Riccardo Pera
HOL Morris Schuring
USA Ryan Hardwick		 Porsche 911 GT3 R (992) 302 11:24'50.727 41 Laps 1 Lap Retirement 13
45 dnf GTD 16 USA Sheena Monk
BRA Felipe Fraga
USA Jenson Altzman		 Ford Mustang GT3 279 10:30'35.103 64 Laps 23 Laps Retirement 13
46   GTD 12 USA Aaron Telitz
DEN Benjamin Pedersen
USA Frankie Montecalvo		 Lexus RC F GT3 268 12:02'35.318 75 Laps 11 Laps   14
47 dnf GTD 19 FRA Valentin Hasse-Clot
USA Rory van der Steur
FRA Sébastien Baud		 Aston Martin Vantage GT3 Evo 239 9:04'30.601 104 Laps 29 Laps Retirement 13
48 dnf GTD PRO 48 USA Scott Noble
USA Jason Hart
GER Luca Stolz		 Mercedes-AMG GT3 223 8:52'50.121 120 Laps 16 Laps Retirement 13
49 dnf GTD 023 USA Onofrio Triarsi
USA Kenton Koch
USA Robert Megennis		 Ferrari 296 GT3 208 8:00'31.170 135 Laps 15 Laps Retirement 11
50 dnf GTD 81 SWE Henrik Hedman
ITA Giacomo Altoè
GBR Casper Stevenson		 Corvette Z06 GT3.R 155 9:01'02.986 188 Laps 53 Laps Retirement 8
51 dnf GTD 45 CRC Danny Formal
USA Trent Hindman
USA Graham Doyle		 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 150 5:46'01.644 193 Laps 5 Laps Retirement 8
52 dnf GTD 70 USA Brendan Iribe
DEN Frederik Schandorff
GBR Ollie Millroy		 Ferrari 296 GT3 111 4:20'52.450 232 Laps 39 Laps Retirement 6
53 dnf GTD PRO 62 BRA Daniel Serra
ITA Davide Rigon
ITA Alessandro Pier Guidi		 Ferrari 296 GT3 76 2:51'17.129 267 Laps 35 Laps Retirement 2
54 dnf GTD 57 USA Russell Ward
GBR Philip Ellis
HOL Indy Dontje		 Mercedes-AMG GT3 76 2:51'19.161 267 Laps 2.032 Retirement 3
55 dns LMP2 79 USA Gerry Kraut
AUS Josh Burdon
GBR Sennan Fielding		 ORECA LMP2 07            

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Histórico: Nasr vence pela terceira vez consecutiva as 24H de Daytona

Principais comentários

Mais de
Joey Barnes

Kirkwood supera Palou, vence o GP de Arlington e assume a liderança da Indy; Collet é 12º

Indy
Indy
Arlington
Kirkwood supera Palou, vence o GP de Arlington e assume a liderança da Indy; Collet é 12º

Ericsson 'desencanta' e conquista primeira pole na Indy no GP de Arlington; Collet larga em 16º

Indy
Indy
Arlington
Ericsson 'desencanta' e conquista primeira pole na Indy no GP de Arlington; Collet larga em 16º

Pilotos apontam 'excelência' do GP de Arlington como novo padrão a ser seguido na Indy

Indy
Indy
Arlington
Pilotos apontam 'excelência' do GP de Arlington como novo padrão a ser seguido na Indy

Últimas notícias

Diretor da MotoGP diz que problema com buraco foi "inesperado", mas elogia resposta rápida da organização

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Brasil
Diretor da MotoGP diz que problema com buraco foi "inesperado", mas elogia resposta rápida da organização

Lucas Moraes encerra Rally de Portugal com vitória na última etapa e quarto lugar geral

Rally
Misc Rally
News
Lucas Moraes encerra Rally de Portugal com vitória na última etapa e quarto lugar geral

MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027

VÍDEO: Joel Esteban sofre queda forte durante prova da Moto3 em Goiânia

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Brasil
VÍDEO: Joel Esteban sofre queda forte durante prova da Moto3 em Goiânia