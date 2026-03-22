IMSA: Nasr garante vitória para a Porsche Penske nas 12 Horas de Sebring; Dudu Barrichello vai ao pódio
Fim da corrida foi marcado por polêmicas na Porsche, isso porque Felipe "não teria respeitado" ordens de equipe, segundo Estre
Houve caos, bandeiras amarelas, tensão nas comunicações por rádio e reinícios no final da corrida, mas o brasileiro Felipe Nasr manteve a calma e levou a Porsche Penske Motorsport à vitória nas 12 Horas de Sebring.
Uma reinicialização a menos de 18 minutos do fim viu o brasileiro se defender do companheiro de equipe Kevin Estre para conquistar uma vantagem de 1s515 na vitória.
Ricky Taylor terminou em terceiro, colocando a Cadillac Wayne Taylor Racing no último degrau do pódio geral. O pole position Jack Aitken ficou em quarto ao volante do seu Cadillac Whelen nº 31, à frente do Acura nº 60 da Meyer Shank Racing, pilotado por Tom Blomqvist, em quinto.
O maior drama no final aconteceu na categoria GTD, com Antonio Fuoco superando várias punições para realizar uma ultrapassagem na última volta sobre Tom Gamble e dar a vitória à AF Corse USA.
Após a 8ª hora…
Laurin Heinrich manteve-se firme na reinicialização diante de seu companheiro de equipe da Porsche, Laurens Vanthoor, mas era Earl Bamber, da Whelen Cadillac, em terceiro, que tentava pressionar.
Um incidente na GTD resultou em um drive-through para o líder Antonio Fuoco (AF Corse USA) por um incidente com o competidor da GTD Pro Ben Barker (Ford Racing) a cerca de 3h30min do fim, entregando a liderança da GTD a Riccardo Pera no Porsche 911 GT3 R (992) nº 912 da Manthey 1st Phorm. Fuoco caiu para a 10ª posição na categoria, mas foi penalizado 15 minutos depois com outro drive-through por ter excesso de membros da equipe sobre o muro durante sua parada.
A dupla da Porsche Penske Motorsport foi a última do ciclo de pit stops a entrar no pit lane, fazendo isso com 3h02min restantes, com Heinrich saindo do Porsche 963 nº 7 e Julien Andlauer entrando; Matt Campbell substituiu Vanthoor no carro irmão nº 6.
Colin Braun, no Acura ARX-06 nº 60 da Acura Meyer Shank Racing, saltou para a terceira posição como resultado de um reabastecimento rápido de energia, com o Whelen Cadillac nº 10 de Filipe Albuquerque em quarto lugar com uma estratégia semelhante. Os dois fizeram pit stop faltando 2h33m, o que elevou o BMW M Hybrid V8 nº 24 de Dries Vanthoor (BMW M Team WRT) para o terceiro lugar temporariamente, antes de fazer pit stop dois minutos depois.
A sequência de paradas fora da estratégia dos três carros da GTP permitiu que o tetracampeão da IndyCar, Alex Palou, subisse para a terceira posição no Acura ARX-06 nº 93 da Acura Meyer Shank Racing, com a mesma estratégia — mas 18 segundos atrás — dos dois Porsches da Penske.
A disputa pelo terceiro lugar na GTD Pro sofreu mais uma reviravolta quando Nico Varrone (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) bateu no BMW M4 GT3 EVO nº 1 da Paul Miller Racing, pilotado por Max Hesse, na Curva 16, faltando 2h6m para o final. O contato resultou em uma penalidade de drive-through para Varrone.
A duas horas do final, a GTD Pro tinha dois Porsche 911 GT3 R (992) ocupando a primeira e a segunda posições, liderados por Alessio Picariello, da AO Racing, seguido por Klaus Bachler, da Manthey. Hesse estava em terceiro.
A dupla da Penske fez pit stop momentos depois, com Nasr assumindo o comando do #7 e Estre do #6. Ao sair da pista de pit stop, Estre conseguiu a vantagem e assumiu a liderança geral da corrida. Os dois passaram por um momento tenso quando Estre saiu da pista tentando manter a liderança, com Nasr pressionando por trás.
Levou apenas um minuto para Estre abrir uma vantagem de 1,5 s sobre Nasr, enquanto os dois adotavam uma estratégia conservadora na esperança de fazer apenas mais uma parada.
As paradas nos boxes revelaram uma estratégia dividida entre os Porsches da Penske, com Nasr apenas reabastecendo e assumindo a liderança, enquanto Estre trocou para um conjunto novo de pneus.
A ordem de corrida para a GTP após as paradas nos boxes era Nasr em primeiro, seguido por Estre, Jack Aitken (Whelen Cadillac), Nick Yelloly (Acura Meyer Shank Racing) e Sheldon van der Linde (BMW M Team WRT), completando o top 5.
#93 Acura Meyer Shank Racing com Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou
A reinicialização, faltando 1h31min para o final, viu Jack Aitken pressionar Estre pela segunda posição, enquanto Nasr conseguia uma saída limpa. Momentos depois, Yelloly acabou sendo penalizado por passar por cima de equipamentos de pit durante sua parada, enquanto Tom Blomqvist, no carro irmão #60 Acura ARX-06, também foi penalizado por não estar centralizado durante sua parada. Ambos receberam um drive-through.
Um acidente colossal aconteceu a 1h29min do fim, quando Jenson Altzman (Myers Riley Motorsports) pareceu acertar um solavanco de forma errada, o que fez com que seu Ford Mustang GT3 nº 16 atravessasse a pista e batesse com força na barreira de pneus da Curva 1, provocando outra bandeira amarela em toda a pista.
A rápida limpeza permitiu uma reinicialização faltando 1h19min para o final, quando Estre aumentou a pressão sobre Nasr, mas não conseguiu ultrapassá-lo. Pouco depois, a Direção de Prova deu a Estre uma advertência por bloquear Aitken na reinicialização anterior.
Uma diferença de 0,6 s se formou entre Nasr e Estre, com Aitken ficando 3 s atrás a 1h15min do fim. Enquanto isso, os dois Acuras cumpriram suas respectivas penalidades de drive-through.
E ordens da equipe fizeram com que Estre ultrapassasse Nasr apenas três minutos depois. No entanto, os dois começaram a lidar com o tráfego, o que permitiu a Nasr ficar colado em Estre na disputa pela liderança. A batalha permitiu que Aitken se aproximasse, mas não antes de Nasr fazer uma manobra ousada na Curva 17 para ultrapassar por dentro seu companheiro de equipe a 1h04min do final.
Estre tentou contornar o tráfego, mas saiu da pista brevemente antes de se recompor e manter a segunda posição, mas 0s7 s atrás de Nasr. Aitken começou a pressionar Estre à medida que se aproximavam da última hora. No entanto, o incidente de saída de pista de Estre despertou a ira da Direção de Prova, que considerou isso uma vantagem e o penalizou, fazendo-o cair para trás de Aitken.
Aitken ultrapassou Harry King (GTD Pro), da AO Racing, mas isso trouxe Estre de volta para sua frente, e os dois voltaram a disputar a posição, com van der Linde, da BMW, entrando na briga e quase formando uma disputa a três. Estre conseguiu garantir a posição à frente de Aitken, mas os dois perderam terreno significativo para Nasr, que abriu uma vantagem de 4,9s.
Aitken fez sua última parada nos boxes faltando 52 minutos, que incluiu troca de pneus e reabastecimento de energia. Estre entrou na volta seguinte, optando por pneus novos e reabastecimento de energia. Nasr entrou nos boxes faltando 49 minutos, também trocando os pneus e reabastecendo totalmente.
Ao longo do ciclo, Nasr manteve sua vantagem sobre Estre e Aitken. A diferença entre Nasr e Estre era de 1s2 faltando 44 minutos, com Aitken 4s4 atrás.
Reta final
Porsche 963 nº 7 da Porsche Penske Motorsport: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich
A 20 minutos do fim, os cinco primeiros da GTD eram Nasr, Estre, Aitken e a dupla da Cadillac Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor e Louis Deletraz.
Após uma longa bandeira amarela por detritos na pista, a corrida recomeçou faltando 16 minutos e viu Nasr e Estre abrirem vantagem sobre Aitken.
A esperança de Hand por uma vitória na GTD esvaiu-se quando Tom Gamble (Heart of Racing Team) assumiu a liderança após o reinício. Apesar da série de penalidades, Fuoco voltou a subir para o segundo lugar, a 2s atrás de Gamble.
Nasr ampliou a vantagem para 3s2 sobre Estre. A disputa pelo último lugar no pódio estava acirrada quando Ricky Taylor ultrapassou Aitken, com ambos a mais de 5 s atrás de Nasr a 10 minutos do fim.
A disputa mais acirrada, a menos de oito minutos do fim, era entre Gamble e Fuoco, com apenas 1s1 separando os dois. Fuoco se aproximou a menos de dois minutos do fim, mas não conseguiu fazer a ultrapassagem, pois os líderes da GTP se intrometeram e atrapalharam a disputa. Na última volta, porém, um vacilo de Gamble foi tudo o que Fuoco precisava para ultrapassá-lo e assumir a liderança, conquistando a vitória por 0s824. Costa ficou em terceiro.
Na categoria GTD, o Aston Martin #27 da Heart of Racing, mantinha a liderança, mas Tom Gamble, que estava ao volante, cruzou a linha de chegada em segundo. Assim, Dudu Barrichello subiu ao pódio no segundo lugar.
Nasr disparou na frente para uma vitória geral confortável, sua terceira na prova de 12 horas (2019, 2025).
|cla
|categoria
|#
|pilotos
|carro
|voltas
|tempo
|intervalo
|int
|retirement
|pits
|1
|GTP
|7
| Luiz Felipe Nasr
Julien Andlauer
Laurin Heinrich
|Porsche 963
|343
|12:01'48.652
|16
|2
|GTP
|6
| Laurens Vanthoor
Kevin Estre
Matthew Campbell
|Porsche 963
|343
|12:01'50.167
|1.515
|1.515
|13
|3
|GTP
|10
| Ricky Taylor
Filipe Albuquerque
Will Stevens
|Cadillac V-Series.R
|343
|12:01'58.054
|9.402
|7.887
|14
|4
|GTP
|31
| Jack Aitken
Earl Bamber
Frederik Vesti
|Cadillac V-Series.R
|343
|12:01'59.029
|10.377
|0.975
|14
|5
|GTP
|60
| Tom Blomqvist
Colin Braun
Scott Dixon
|Acura ARX-06
|343
|12:01'59.756
|11.104
|0.727
|15
|6
|GTP
|24
| Dries Vanthoor
Sheldon Van Der Linde
Robin Frijns
|BMW M Hybrid V8
|343
|12:02'02.375
|13.723
|2.619
|15
|7
|GTP
|93
| Renger van der Zande
Nick Yelloly
Alex Palou
|Acura ARX-06
|343
|12:02'03.471
|14.819
|1.096
|17
|8
|GTP
|40
| Jordan Taylor
Louis Deletraz
Colton Herta
|Cadillac V-Series.R
|343
|12:02'05.294
|16.642
|1.823
|16
|9
|GTP
|5
| Tijmen van der Helm
Nicolas Pino
Kaylen Frederick
|Porsche 963
|343
|12:02'13.391
|24.739
|8.097
|15
|10
|LMP2
|2
| Philip Fayer
Hunter McElrea
Mikkel Jensen
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'18.247
|5 Laps
|5 Laps
|22
|11
|LMP2
|22
| Dan Goldburg
Paul di Resta
Rasmus Lindh
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'18.757
|5 Laps
|0.510
|18
|12
|LMP2
|8
| John Farano
Tristan Vautier
Sebastian Alvarez
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'30.125
|5 Laps
|11.368
|18
|13
|LMP2
|18
| Naveen Rao
Ferdinand Habsburg
Jacob Abel
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'30.663
|5 Laps
|0.538
|21
|14
|LMP2
|04
| George Kurtz
Alex Quinn
Toby Sowery
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'30.686
|5 Laps
|0.023
|21
|15
|LMP2
|99
| PJ Hyett
Dane Cameron
Jonny Edgar
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'31.538
|5 Laps
|0.852
|17
|16
|LMP2
|11
| Tobi Lutke
Charles Milesi
David Heinemeier Hansson
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'33.088
|5 Laps
|1.550
|19
|17
|LMP2
|52
| Mikhail Goikhberg
Parker Thompson
Harry Tincknell
|ORECA LMP2 07
|336
|12:02'33.803
|7 Laps
|2 Laps
|21
|18
|LMP2
|73
| Pietro Fittipaldi
Manuel Espirito Santo
Christopher Cumming
|ORECA LMP2 07
|336
|12:02'40.975
|7 Laps
|7.172
|23
|19
|LMP2
|37
| Oliver Jarvis
Seth Lucas
Jon Field
|ORECA LMP2 07
|334
|12:02'59.613
|9 Laps
|2 Laps
|17
|20
|GTP
|23
| Ross Gunn
Roman De Angelis
Alex Riberas
|Aston Martin Valkyrie
|331
|12:02'58.236
|12 Laps
|3 Laps
|18
|21
|GTP
|25
| Philipp Eng
Marco Wittmann
Kevin Magnussen
|BMW M Hybrid V8
|329
|12:02'21.548
|14 Laps
|2 Laps
|17
|22
|GTD PRO
|911
| Thomas Preining
Klaus Bachler
Ricardo Feller
|Porsche 911 GT3 R (992)
|321
|12:01'51.487
|22 Laps
|8 Laps
|13
|23
|GTD PRO
|77
| Nick Tandy
Harry King
Alessio Picariello
|Porsche 911 GT3 R (992)
|321
|12:01'52.917
|22 Laps
|1.430
|13
|24
|GTD PRO
|4
| Tommy Milner
Nicky Catsburg
Nicolas Varrone
|Corvette Z06 GT3.R
|321
|12:01'56.727
|22 Laps
|3.810
|13
|25
|GTD PRO
|3
| Antonio Garcia
Alexander Sims
Marvin Kirchofer
|Corvette Z06 GT3.R
|321
|12:02'03.914
|22 Laps
|7.187
|13
|26
|GTD PRO
|1
| Neil Verhagen
Connor de Phillippi
Max Hesse
|BMW M4 GT3 EVO
|321
|12:02'05.014
|22 Laps
|1.100
|13
|27
|GTD PRO
|64
| Ben Barker
Dennis Olsen
Mike Rockenfeller
|Ford Mustang GT3
|321
|12:02'05.538
|22 Laps
|0.524
|14
|28
|GTD PRO
|033
| James Calado
Riccardo Agostini
Miguel Molina
|Ferrari 296 GT3
|321
|12:02'26.091
|22 Laps
|20.553
|13
|29
|GTD PRO
|65
| Christopher Mies
Frederic Vervisch
Sebastian Priaulx
|Ford Mustang GT3
|321
|12:03'16.555
|22 Laps
|50.464
|20
|30
|GTD PRO
|59
| Max Esterson
Nikita Johnson
Dean MacDonald
|McLaren 720S GT3 EVO
|320
|12:02'17.213
|23 Laps
|1 Lap
|13
|31
|GTD PRO
|9
| Andrea Caldarelli
Sandy Mitchell
Frank Perera
|Lamborghini Temerario GT3
|320
|12:03'22.218
|23 Laps
|1'05.005
|15
|32
|GTD
|21
| Simon Mann
Lilou Wadoux
Antonio Fuoco
|Ferrari 296 GT3
|318
|12:02'06.109
|25 Laps
|2 Laps
|15
|33
|GTD
|27
| Tom Gamble
Dudu Barrichello
Zacharie Robichon
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|318
|12:02'06.855
|25 Laps
|0.746
|14
|34
|GTD
|120
| Adam Adelson
Tom Sargent
Callum Ilott
|Porsche 911 GT3 R (992)
|318
|12:02'13.193
|25 Laps
|6.338
|16
|35
|GTD
|80
| Scott Andrews
Lin Hodenius
James Roe
|Mercedes-AMG GT3
|318
|12:02'14.334
|25 Laps
|1.141
|15
|36
|GTD
|96
| Patrick Gallagher
Robby Foley
Francis Selldorff
|BMW M4 GT3 EVO
|318
|12:02'14.751
|25 Laps
|0.417
|17
|37
|GTD
|13
| Orey Fidani
Matt Bell
Lars Kern
|Corvette Z06 GT3.R
|318
|12:02'17.657
|25 Laps
|2.906
|14
|38
|GTD
|34
| Manny Franco
Albert Costa Balboa
Lorenzo Patrese
|Ferrari 296 GT3
|318
|12:02'42.561
|25 Laps
|24.904
|16
|39
|GTD
|66
| Jake Walker
Till Bechtolsheimer
Joey Hand
|Ford Mustang GT3
|318
|12:03'15.671
|25 Laps
|33.110
|15
|40
|GTD
|36
| Mason Filippi
Charlie Eastwood
Salih Yoluc
|Corvette Z06 GT3.R
|317
|12:02'18.368
|26 Laps
|1 Lap
|17
|41
|GTD PRO
|14
| Jack Hawksworth
Ben Barnicoat
Kyle Kirkwood
|Lexus RC F GT3
|316
|12:02'33.131
|27 Laps
|1 Lap
|14
|42
|GTD
|28
| Jan Heylen
Dillon Machavern
Spencer Pumpelly
|Porsche 911 GT3 R (992)
|312
|12:02'50.072
|31 Laps
|4 Laps
|16
|43
|LMP2
|43
| Tom Dillmann
Bijoy Garg
Jeremy Clarke
|ORECA LMP2 07
|303
|12:02'33.266
|40 Laps
|9 Laps
|19
|44
|dnf
|GTD
|912
| Riccardo Pera
Morris Schuring
Ryan Hardwick
|Porsche 911 GT3 R (992)
|302
|11:24'50.727
|41 Laps
|1 Lap
|Retirement
|13
|45
|dnf
|GTD
|16
| Sheena Monk
Felipe Fraga
Jenson Altzman
|Ford Mustang GT3
|279
|10:30'35.103
|64 Laps
|23 Laps
|Retirement
|13
|46
|GTD
|12
| Aaron Telitz
Benjamin Pedersen
Frankie Montecalvo
|Lexus RC F GT3
|268
|12:02'35.318
|75 Laps
|11 Laps
|14
|47
|dnf
|GTD
|19
| Valentin Hasse-Clot
Rory van der Steur
Sébastien Baud
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|239
|9:04'30.601
|104 Laps
|29 Laps
|Retirement
|13
|48
|dnf
|GTD PRO
|48
| Scott Noble
Jason Hart
Luca Stolz
|Mercedes-AMG GT3
|223
|8:52'50.121
|120 Laps
|16 Laps
|Retirement
|13
|49
|dnf
|GTD
|023
| Onofrio Triarsi
Kenton Koch
Robert Megennis
|Ferrari 296 GT3
|208
|8:00'31.170
|135 Laps
|15 Laps
|Retirement
|11
|50
|dnf
|GTD
|81
| Henrik Hedman
Giacomo Altoè
Casper Stevenson
|Corvette Z06 GT3.R
|155
|9:01'02.986
|188 Laps
|53 Laps
|Retirement
|8
|51
|dnf
|GTD
|45
| Danny Formal
Trent Hindman
Graham Doyle
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|150
|5:46'01.644
|193 Laps
|5 Laps
|Retirement
|8
|52
|dnf
|GTD
|70
| Brendan Iribe
Frederik Schandorff
Ollie Millroy
|Ferrari 296 GT3
|111
|4:20'52.450
|232 Laps
|39 Laps
|Retirement
|6
|53
|dnf
|GTD PRO
|62
| Daniel Serra
Davide Rigon
Alessandro Pier Guidi
|Ferrari 296 GT3
|76
|2:51'17.129
|267 Laps
|35 Laps
|Retirement
|2
|54
|dnf
|GTD
|57
| Russell Ward
Philip Ellis
Indy Dontje
|Mercedes-AMG GT3
|76
|2:51'19.161
|267 Laps
|2.032
|Retirement
|3
|55
|dns
|LMP2
|79
| Gerry Kraut
Josh Burdon
Sennan Fielding
|ORECA LMP2 07
