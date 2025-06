Em um sábado de calor escaldante em Wisconsin, o novato da Rahal Letterman Lanigan Racing (RLRR), Louis Foster, manteve a calma e conquistou a pole da Indy em Road America.

Foster fez uma volta de 1m44s5141 nos minutos finais do Fast 6 para garantir a pole para o XPEL Grand Prix de domingo em Road America. É a primeira pole da jovem carreira do britânico na NTT IndyCar Series.

"Eu disse aos rapazes que, quando entrássemos no Fast 12, não colocássemos os vermelhos, porque não estava confiante de que chegaríamos ao Fast 6", disse Foster à FOX. "Rapaz, eu estava errado. Absolutamente fantástico. ... Não poderia pedir um começo melhor para o fim de semana. Ainda não consigo acreditar."

Alex Palou entrou na rodada final como o favorito para a pole, tendo liderado a rodada de classificação do grupo e o Fast 12. Mas a melhor tentativa do espanhol só lhe rendeu o segundo lugar nos segundos finais, 0s1159 atrás de Foster. Kyle Kirkwood teve que se contentar com o terceiro lugar, com tempo suficiente para apenas uma volta depois que sua equipe resolveu um problema no MGU.

Scott McLaughlin e Christian Lundgaard completaram os cinco primeiros. Graham Rahal seguiu em sexto, fechando o Fast 6 da RLLR em um dia em que foi a única equipe com dois candidatos à pole na rodada final.

Palou foi o mais rápido no Fast 12, ficando logo à frente de Lundgaard. Foster passou em terceiro nos segundos finais, com McLaughlin, Kirkwood e Rahal também avançando. Rahal empurrou Will Power em sua última tentativa na sessão, com David Malukas e Power não conseguindo superar o piloto de 36 anos.

Callum Ilott e Josef Newgarden fecharam o top 10, com Pato O'Ward e Felix Rosenqvist completando os 12 primeiros.