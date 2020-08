Fernando Alonso terminou as 500 milhas de Indianápolis deste domingo na 21º e adiou por mais alguns anos o sonho de vencer a lendária prova e completar a tríplice coroa do automobilismo. Após a corrida, o 'príncipe das Astúrias' relatou uma falha na embreagem, mas se disse "feliz com a experiência".

O espanhol largou da 26ª posição e teve dificuldades de realizar o plano de avançar no grid. Ao longo da prova, o bicampeão mundial da Fórmula 1 chegou a figurar na 15ª posição, mas não conseguiu sustentar o mesmo ritmo dos rivais, caiu para 21º e ainda levou uma volta do vencedor da prova, Takuma Sato.

Curiosamente, da última vez que Alonso participou da prova, o japonês também venceu a corrida, em 2017.

Veja o que disse o espanhol:

"500 milhas completadas" Uma grande experiência. Fizemos a metade da recuperação (15º na metade da corrida) e não passamos daí sem embreagem. Cada pit stop era uma arrancada manual com os mecânicos empurrando [o carro] à moda antiga. Contente de todas as formas. Obrigado Indy!"

