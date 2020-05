Veja como foi a primeira prova virtual da Tríplice Coroa em Indianápolis

Após o sucesso do Desafio Virtual das Estrelas, com participação de 56 pilotos, entre eles Rubens Barrichello e Felipe Massa, competindo junto com novos talentos do automobilismo nacional, diversos competidores como Tony Kanaan, Felipe Massa, Dudu e Rubens Barrichello, Felipe Fraga, Marcos Gomes, Enzo Fittipaldi, Felipe Drugovich voltam a se reunir para um novo campeonato nas pistas mais clássicas do mundo.

A primeira será disputada hoje no centenário oval de Indianápolis, seguindo depois para Le Mans e fechando a Tríplice Coroa Virtual com o GP de Mônaco.

Assim como no Desafio Virtual das Estrelas, do Tríplice Coroa Virtual também incentivará doações para campanhas beneficentes, como a “Unidos contra Covid-19”, que é promovida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Todos os pilotos e organizadores estão promovendo o evento de forma gratuita e trabalhando para arrecadar doações aqui.

As provas seguem sendo toda quarta-feira, 20h, com transmissão ao vivo Motorsport.com.

