AO VIVO: Tony Kanaan fala com fãs, relembra carreira e projeta futuro no automobilismo

Após a rodada dupla de Gateway da Indy em agosto, uma dúvida paira no ar da categoria desde então: será que Tony Kanaan voltará em 2021?

Após mais duas décadas com momentos marcantes no maior campeonato de monopostos do país, o ‘bom baiano’ quer voltar em 2021 para poder ter os fãs por perto e uma despedida mais bonita.

Nesta quarta-feira (16), os jornalistas Erick Gabriel e Guilherme Longo recebem Tony para ele falar sobre o que espera do futuro, relembrar o passado glorioso, além de responder às perguntas dos fãs.

Assista ao vivo

