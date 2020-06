Após reviravolta, Band transmitirá temporada 2020 da Indy

No final de 2019 o Grupo Bandeirantes anunciou que não transmitiria mais a Indy a partir de 2020, ficando apenas a plataforma de streamings DAZN como única opção para os fãs brasileiros da principal categoria de monopostos dos Estados Unidos.

A pandemia do novo coronavírus obrigou a Indy a adiar em três meses o início do campeonato. A primeira prova será realizada neste sábado, no Texas Motor Speedway e a situação das transmissões no Brasil ganhou uma reviravolta. Em um novo acordo, Band e Bandsports continuarão exibindo as corridas, junto com o DAZN.

A informação do site Diário Motorsport foi confirmada pela emissora ao Motorsport.com. A princípio, o canal por assinatura abrigará a maioria das corridas, exceto as 500 Milhas de Indianápolis, que deve acontecer no dia 23 de agosto. A corrida do Texas do próximo fim de semana terá cobertura do Bandsports a partir das 21h.

