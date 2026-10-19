Barcelona deve receber corrida da IndyCar em 2027 sob acordo plurianual

Alex Palou. O Circuito de Barcelona-Catalunha chegou a um acordo para receber uma etapa da IndyCar a partir de 2027, levando o principal campeonato de monopostos da América do Norte à casa do pentacampeão

A informação foi inicialmente noticiada pelo jornal El Periódico e posteriormente confirmada pelo Motorsport.com por fontes familiarizadas com o acordo. Espera-se que a corrida seja anunciada oficialmente nos próximos dias e que aconteça em julho, com o calendário do campeonato atualmente publicado apenas até ao início de junho.

A IndyCar se recusou a comentar com o Motorsport.com após a reportagem publicada pelo El Periódico, no entanto, várias fontes de alto escalão confirmaram que um acordo foi alcançado e que o contrato deve ser assinado em breve.

As negociações começaram em junho deste ano e envolveram discussões longas e complexas. Foram lideradas pela Generalitat de Catalunya, que supervisiona os contratos do circuito de Montmeló juntamente com a Fira Circuit, a organização que acabará assinando o acordo.

O governo catalão, incluindo o presidente, estava empenhado em garantir a realização de um grande evento para compensar a ausência da F1 em 2027, após a introdução de um sistema rotativo. A F1 voltará a Barcelona em 2028, 2030 e 2032.

O pentacampeão Palou também desempenhou um papel fundamental nos esforços de Barcelona para atrair a Indy. O evento de 2027 marcará a primeira corrida da categoria fora da América do Norte desde 2013 e a primeira da história na Espanha. O acordo abrange vários anos a partir de 2027, com o evento espanhol valendo como uma etapa completa, contando pontos para os títulos de pilotos e construtores.

Após um fim de semana bem-sucedido do WEC, que atraiu mais de 55.500 espectadores nas 6 Horas de Barcelona, o circuito espera que a Indy consiga atrair um público igualmente forte, potencialmente perto da lotação total. Espera-se que o evento atraia não só os fãs locais, mas também europeus no geral, pois Barcelona receberá a única corrida do campeonato no continente — a primeira na Europa desde 2007 —, além de atrair a base de fãs americana já consolidada.

Numa entrevista ao Motorsport.com no fim de semana passado, Ignasi Armengol, diretor da Fira Circuit, não escondeu a ambição de levar a Indy a Barcelona, descrevendo-a como "um sonho". Ainda assim, ele reconheceu a dificuldade de garantir tal acordo: "A verdade é que estamos trabalhando para isso, mas é muito difícil, honestamente".

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