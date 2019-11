Barrichello revela “ponte” de Tuka Rocha para levá-lo à Indy

Nesta terça-feira aconteceu a despedida do piloto Tuka Rocha em São Paulo, no Cemitério do Morumby, após não resistir aos ferimentos decorrentes de um acidente aéreo na Bahia na última quinta-feira.

Entre amigos, parentes e colegas de Tuka, estava Rubens Barrichello, um dos mais emocionados entre os pilotos conhecidos do grande público.

Falando sobre lembranças com Tuka, Rubinho fez questão de falar sobre o início da ideia de correr na Indy, na temporada 2012.

“O Tuka ficou tão chateado comigo porque eu não havia renovado para fazer F1, que ele que fez a ponte para eu ter patrocínio da BMC (banco), que era dele, sem medo de perder dinheiro na Stock Car, e depois eu fui correr na Indy.”

“Ninguém sabe disso, mas foi o Tuka que me levou a primeira vez para tratar com as pessoas do BMC.”

Confira imagens da carreira de Tuka Rocha