Buxton elogia Nasr e pede brasileiro na Indy: "Piloto excepcional"

Na IMSA desde 2018, Felipe Nasr foi campeão em diferentes classes da categoria e tem chamado atenção em 2026, sendo terceiro colocado no campeonato de pilotos. No entanto, o sucesso do brasileiro nas corridas endurance tem suscitado um novo debate: a possibilidade de transferência para a Indy.

A hipótese foi levantada por Will Buxton, comentarista da Indy na Fox Sports. Em participação no podcast On Speed, ao lado do piloto Kevin Harvick, o britânico diz que "adoraria ver Nasr na IndyCar", acrescentando ainda que gostava de assistir ao brasileiro em categorias de base da F1.

"Eu adoraria ver o Nasr na IndyCar. Ele está ligado à Team Penske, já faz anos. Quero ver o Nasr tendo essa oportunidade, quero vê-lo em um carro da IndyCar. Quero vê-lo não apenas correndo de forma brilhante na IMSA. Eu adorava esse garoto quando ele corria na Europa na GP2, atual Fórmula 2", disse Buxton.

O brasileiro começou a carreira profissional em 2008, na Fórmula BMW, e passou pela F3 britânica entre 2010 e 2012. Foi para a GP2 (atual F2) e, em 2015, assinou como titular da Sauber na F1, competindo por 2 temporadas. Após um ano fora das pistas, estreou na IMSA em 2018. Desde que se juntou à Penske, em 2022, o brasileiro tem três vitórias nas 24h de Daytona duas nas 12h de Sebring.

"Acho que o Nasr é um piloto excepcional de monopostos, assim como sempre provou ser um piloto brilhante de endurance. Ele venceu as ‘36 Horas da Califórnia’ para começar a temporada, com as vitórias nas 24 Horas de Daytona e nas 12 Horas de Sebring”, finalizou o comentarista.

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