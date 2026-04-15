Caio Collet acelera em Long Beach na segunda prova da temporada da Indycar em circuito de rua
Brasileiro da AJ Foyt compete pela primeira vez no tradicional circuito californiano
Caio Collet (Indycar Media)
Caio Collet disputa a quinta etapa da Indy neste fim de semana, no tradicional circuito de rua de Long Beach, na California. Único brasileiro do grid, Collet chega embalado após ser o melhor estreante na etapa de Barber e conquistar seu melhor resultado da temporada, com o 12º lugar, nas ruas de Arlington.
O circuito californiano de 3.167 metros e 11 curvas é um dos mais tradicionais do calendário da categoria e traz boas lembranças para os brasileiros. O Brasil acumula vitórias na Fórmula 1, Fórmula E, Indycar e IMSA em Long Beach.
A corrida terá 90 voltas de duração e cada piloto poderá utilizar o push to pass por 200 segundos, com até 20 segundos de duração por ativação. Durante o final de semana os pilotos terão a disposição cinco jogos de pneus duros e cinco macios.
Collet vem em boa fase na Indycar. O piloto de 23 anos conquistou seu melhor resultado da temporada no circuito de rua de Arlington, partindo do 16º lugar e terminando a prova na 12ª posição. Na última etapa disputada pelo brasileiro, em Barber, foi o melhor rookie da corrida.
O cronograma do fim de semana conta com um treino livre na sexta e outro no sábado. O classificatório acontece na tarde de sábado. No domingo, quatro horas antes da corrida, é realizado um warmup. A corrida terá transmissão da Band na TV aberta e da ESPN na TV fechada, enquanto todo o final de semana em Long Beach pode ser assistido pelo streaming Disney+.
"Estou bem animado, acho que fizemos uma boa corrida em Arlington. Long Beach também é uma pista nova para mim e a equipe tem referências para um bom resultado por lá, buscando adaptar o mais rápido possível a pista e encaixar uma boa classificação, algo que ainda não conseguimos esse ano. Esses são os primeiros passos, entender a pista e ir construindo um bom final de semana. Estou animado e vamos para cima", disse Collet.
Caio Collet acelera em Long Beach na segunda prova da temporada da Indycar em circuito de rua
