Caio Collet acelera pela primeira vez em Long Beach pela Indycar

Nesta sexta-feira, Caio Collet disputou o primeiro treino livre da Indycar no circuito de rua de Long Beach, na Califórnia. O único brasileiro do grid aproveitou a sessão para se adaptar ao traçado inédito na sua carreira.

Collet completou 28 voltas e foi 21ª colocado, imediatamente a frente de seu companheiro de equipe, mas um problema nos freios impediu de realizar a parte final da sessão. Essa é a terceira etapa da temporada que será disputada em circuito de rua.

Nos primeiros minutos os pilotos fizeram apenas voltas de instalação, logo em seguida a bandeira vermelha foi acionada para a retirada de um carro que parou no traçado. Na metade da sessão Collet aparecia em quarto, mas os pilotos vinham melhorando suas marcas a cada volta.

O treino livre seguia sem intercorrências e o piloto do carro #4 da A.J. Foyt era o 18º colocado com o composto duro, sendo o mais rápido entre os rookies.

Na segunda parte da sessão os pilotos foram divididos em dois grupos e voltaram para a pista com pneus vermelhos, compostos macios. Collet estava no primeiro grupo e utilizava o composto mais mole da etapa, mas um problema nos freios impediu que o carro #4 terminasse e o piloto brasileiro encerrou a sexta-feira na 21ª posição.

Na tarde deste sábado acontece o treino classificatório, no domingo corrida que terá 90 voltas de duração.

“Foi um treino positivo, tivemos um problema de freio no final e infelizmente não conseguimos andar na parte dos grupos com pneus vermelhos, o que é um pouco frustrante, mas acho que o carro está bom. Foi a primeira vez que eu andei, estava descobrindo a pista, foi muito legal de andar e estávamos competitivos até a quebra. Acho que para o sábado temos uma boa fase, agora é acertar tudo e ir para cima neste sábado para fazer uma classificação sólida e buscar nosso primeiro top10 da temporada”, relatou Collet.

Programação

Sábado, 18 de abril:

14h30 – Treino Livre 2

19h30 – Qualificatório

Domingo, 19 de abril:

14h – Warmup

18h30 – Corrida (90 voltas)

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