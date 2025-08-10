Caio Collet conquista o segundo lugar na Indy NXT em Portland

A 12ª etapa da Indy NXT, disputada neste domingo (10) no Portland International Raceway, marcou mais um capítulo de destaque na temporada de Caio Collet. Largando da pole position, o brasileiro da HMD Motorsports mostrou ritmo forte e consistência para cruzar a linha de chegada na segunda colocação, garantindo seu nono pódio no ano — que inclui três vitórias e três poles — e mantendo-se firme na vice-liderança do campeonato, com 469 pontos.

A corrida começou de forma agitada, com um incidente envolvendo pilotos do meio do pelotão já na primeira curva. Collet, no carro #76, completou a primeira volta na segunda posição, quando aconteceu a intervenção do safety car. A corrida permaneceu neutralizada até a abertura da sexta volta, quando o pace car recolheu e a disputa pela vitória seguiu sem novas interrupções.

Em mais um confronto direto pelo campeonato, Caio e Dennis Hauger travaram uma disputa intensa, repetindo o equilíbrio visto em etapas anteriores. Volta após volta, a diferença entre os dois variava de 0,5 a 0,8 décimos e após 35 voltas completadas o brasileiro recebeu a bandeira quadriculada na segunda posição.

Com o segundo lugar, Collet soma agora 469 pontos e mantém a diferença de 54 para Hauger, mantendo viva a disputa pelo título da temporada 2025. O próximo desafio será entre os dias 22 e 24 de agosto, no circuito oval de Milwaukee, palco da penúltima etapa do calendário.

“A largada foi complicada, acabei ficando preocupado com o segundo colocado, mas o restante da corrida foi boa, conseguimos colocar pressão até o final, mas a pista é bem difícil de passar. Como o ritmo era parecido a corrida ficou mais truncada, mas o importante é que estamos vivos no campeonato, vamos lutar pelas vitórias nos ovais e seguir de cabeça erguida", afirmou o piloto do Brasil.

Indy NXT - Classificação após doze etapas (top 5):

1. Dennis Hauger (NOR) 523 pontos

2. Caio Collet (BRA) 469

3. Lochie Hughes (AUS) 401

4. Myles Rowe (USA) 379

5. Josh Pierson (USA) 337

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!