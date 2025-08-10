A jornada de sábado (9) da Indy NXT em Portland foi marcada por treinos intensos, bandeiras vermelhas e uma disputa acirrada pela pole position da 12ª etapa da temporada, a última em um circuito misto neste ano. Vice-líder do campeonato, Caio Collet mais uma vez demonstrou performance de alto nível e maturidade. Após registrar o quinto melhor tempo na segunda sessão de treinos livres, o brasileiro brilhou na classificação e conquistou a terceira pole consecutiva, em definição emocionante no final.

No início da tarde, o piloto do carro #76 da HMD Motorsports esteve entre os mais rápidos da segunda sessão de treinos até os 10 minutos finais, quando enfrentou novamente problemas no carro. Collet encerrou a atividade com 1:03.6535, ficando a 0.4283 do melhor tempo, registrado por Dennis Hauger.

Já no fim do dia, a classificação foi dividida em dois grupos, e o brasileiro caiu no segundo, junto de seus principais adversários na briga pelo título. A sessão mal havia começado quando, com apenas dois minutos, foi interrompida por bandeira vermelha. Retomada restando sete minutos para o encerramento, a disputa foi intensa, com Hauger, Lochie Hughes e Collet se alternando na liderança a cada volta.

O momento decisivo veio quando Collet precisou cumprir um drive-through, por uso indevido da faixa durante a saída dos boxes, o que parecia encerrar suas chances de conquistar a pole. Mas, ao retornar para a pista, restavam apenas duas voltas rápidas e foi exatamente na última delas que o brasileiro marcou 1:03.3595, superando Hauger por apenas 0.0557 e garantindo a posição de honra no grid.

Caio disse: "Ontem (sexta-feira) tivemos um problema no treino e hoje, no segundo treino, também não conseguimos testar tudo como queríamos por causa de uma bandeira vermelha. Na classificação, foi preciso arriscar, e ainda tivemos o drive-through por conta da saída dos boxes, o que tornou tudo mais difícil. Conseguir encaixar uma volta perfeita nesse cenário foi algo que nem eu mesmo esperava".

"Eu sabia que tinha um carro muito bom, mas você nunca tem certeza até completar a volta se vai dar certo ou não, então, estou muito feliz com o que conquistamos hoje, tanto eu quanto a equipe. Evoluímos bastante e tomamos as decisões certas para a classificação. Agora é respirar, fazer os ajustes finos para a corrida de amanhã e conquistar mais uma vitória para diminuir a diferença no campeonato", afirmou.

Com o resultado, Collet larga na frente neste domingo (10), tendo Myles Rowe ao seu lado na primeira fila, seguido por Hauger e Callum Hedge. A 12ª etapa da Indy NXT tem largada prevista para as 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN 4, ComBrasil TV e Disney+.

Cronograma - Indy NXT - Portland (Horário de Brasília):

Domingo, 10 de agosto

14:00 - Corrida

Indy NXT - Classificação após onze etapas (top 5):

1. Dennis Hauger (NOR) 470 pontos

2. Caio Collet (BRA) 428

3. Lochie Hughes (AUS) 381

4. Myles Rowe (USA) 343

5. Josh Pierson (USA) 318

