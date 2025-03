Caio Collet iniciou as atividades da primeira etapa da Indy NXT, em Saint Petersburg, na segunda posição. O terceiro colocado da temporada 2024 e Rookie of the year mostrou velocidade na primeira atividade oficial da temporada.

O jovem piloto da HMD Motorsport cravou a marca de 1min05s7885 na estreia do seu novo número. Collet trocou o #18 pelo #76 para uma ação de marketing da equipe e um de seus patrocinadores, a 76 Gas Stations.

Collet liderou praticamente toda a sessão desta sexta-feira, mas bandeiras vermelhas nos minutos finais impediram o piloto de aproveitar o melhor momento da pista.

“Foi um dia muito positivo e estou feliz em estar de volta para a temporada”, disse Collet. “Lideramos praticamente toda a sessão, mas as bandeiras vermelhas no final me impediram de dar uma volta rápida em um momento que a pista estava melhorando. Para amanhã a expectativa é muito boa, o carro está rápido e estou confiante em brigar pela pole e até pela vitória no domingo.”

Neste sábado o brasileiro volta ao traçado de rua de 2.897 metros para o segundo treino livre e a disputa do treino classificatório. No domingo acontece a primeira prova da temporada.

Em 2024 Collet foi o sétimo colocado no tradicional circuito de rua que também sedia a corrida da IndyCar. A corrida nas ruas de Saint Petersburg da Indy NXT terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo serviço de streaming Star +, ao meio dia.

