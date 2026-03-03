Caio Collet disputa em Phoenix primeira corrida em oval na Indy
Único brasileiro do grid, piloto do Chevrolet #4 acelera sexta e sábado
Depois de estrear com uma prova de recuperação consistente nas ruas de St. Pete, Caio Collet tem um desafio inédito nesta semana em Phoenix. O piloto do Chevrolet #4 da equipe AJ Foyt Racing compete no Arizona sua primeira prova em pista oval na Indy.
O Phoenix Raceway é uma pista de uma milha de extensão que recebeu uma etapa da Indycar pela última vez em 2018. A corrida acontece no sábado (7) e tem previsão de 250 voltas.
A pista no Arizona foi também o palco de um dos testes coletivos realizados em fevereiro deste ano, quando Collet finalizou uma das sessões em 12º em meio ao grid de 25 competidores.
O evento deste fim de semana será compartilhado com a NASCAR Cup e O'Reilly, de modo que a leitura das condições da pista com diferentes compostos de borracha sendo utilizados nos treinos das duas categorias promete ser um fator. Outro ponto de atenção é a amplitude térmica, uma vez que o autódromo é situado em ambiente desértico.
A programação da segunda etapa do campeonato determina um treino na manhã de sexta (6), o quali na metade do dia e outro treino à tarde (pelo horário local). No sábado, a prova de 250 voltas tem largada prevista para as 17h pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Band e canais ESPN.
Caio Collet disse: “Estou muito animado para correr em Phoenix. Será uma etapa de muitas novidades para mim, mas também para boa parte do grid já que a Indy não corre neste oval há alguns anos".
"Tivemos um teste positivo, que deu para tirar algumas referências. Vamos tratar de aproveitar o máximo a sexta-feira e entender a evolução da pista. A corrida será longa e com 250 milhas terá muitas variáveis. Espero seguir evoluindo com o time da AJ Foyt Racing e terminar a prova de forma positiva, como fizemos na estreia em St Pete”.
Programação da Indy em Phoenix no Horário de Brasília
- Sexta-feira, 6 de março
12:00 - Treino livre 1
16:00 - Quali
18:30 - High Line e treino final
- Sábado, 7 de março
17:00 - Corrida (250 voltas)
