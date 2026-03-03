Caio Collet disputa em Phoenix primeira corrida em oval na Indy

Depois de estrear com uma prova de recuperação consistente nas ruas de St. Pete, Caio Collet tem um desafio inédito nesta semana em Phoenix. O piloto do Chevrolet #4 da equipe AJ Foyt Racing compete no Arizona sua primeira prova em pista oval na Indy.

O Phoenix Raceway é uma pista de uma milha de extensão que recebeu uma etapa da Indycar pela última vez em 2018. A corrida acontece no sábado (7) e tem previsão de 250 voltas.

A pista no Arizona foi também o palco de um dos testes coletivos realizados em fevereiro deste ano, quando Collet finalizou uma das sessões em 12º em meio ao grid de 25 competidores.

O evento deste fim de semana será compartilhado com a NASCAR Cup e O'Reilly, de modo que a leitura das condições da pista com diferentes compostos de borracha sendo utilizados nos treinos das duas categorias promete ser um fator. Outro ponto de atenção é a amplitude térmica, uma vez que o autódromo é situado em ambiente desértico.

A programação da segunda etapa do campeonato determina um treino na manhã de sexta (6), o quali na metade do dia e outro treino à tarde (pelo horário local). No sábado, a prova de 250 voltas tem largada prevista para as 17h pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Band e canais ESPN.

Caio Collet disse: “Estou muito animado para correr em Phoenix. Será uma etapa de muitas novidades para mim, mas também para boa parte do grid já que a Indy não corre neste oval há alguns anos".

"Tivemos um teste positivo, que deu para tirar algumas referências. Vamos tratar de aproveitar o máximo a sexta-feira e entender a evolução da pista. A corrida será longa e com 250 milhas terá muitas variáveis. Espero seguir evoluindo com o time da AJ Foyt Racing e terminar a prova de forma positiva, como fizemos na estreia em St Pete”.

Programação da Indy em Phoenix no Horário de Brasília

Sexta-feira, 6 de março

12:00 - Treino livre 1

16:00 - Quali

18:30 - High Line e treino final

17:00 - Corrida (250 voltas)

