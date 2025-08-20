Caio Collet disputa penúltima etapa da Indy NXT na Milwaukee Mile

Na pista mais antiga em atividade no automobilismo mundial, Caio Collet escreve mais um capítulo da sua trajetória na Indy NXT. O brasileiro da HMD Motorsports, atual vice-líder de 2025, chega à lendária Milwaukee Mile para a penúltima etapa do campeonato, embalado por uma campanha sólida que já soma nove pódios, três vitórias e três poles. Desde sua estreia em 2024, quando foi o novato do ano da categoria ao encerrar a temporada na terceira colocação, Collet tem demonstrado consistência e talento para se firmar como um dos protagonistas da nova geração.

Localizada no Wisconsin State Fair Park, a Milwaukee Mile sedia corridas desde 1903. O circuito de 1,6 km apresenta curvas com apenas 9 graus de inclinação, característica que o aproxima mais de um traçado de rua do que de um oval tradicional. Essa configuração exige precisão e estratégia em cada volta, já que os pilotos não podem acelerar a pleno durante todo o traçado, o que abre espaço para ultrapassagens tanto nas curvas quanto nas retas.

Serão 90 voltas de intensidade e cálculo estratégico, capazes de manter viva a chama do título até a grande decisão em Nashville. A expectativa é de mais um confronto direto entre Collet e Dennis Hauger, líder do campeonato. Nas últimas etapas, os dois têm protagonizado disputas acirradas, separadas por meros décimos a cada volta. Milwaukee promete ser mais um capítulo eletrizante dessa batalha que define a temporada 2025 da Indy NXT.

Caio Collet disse: “Estou super animado para Milwaukee e para essas duas últimas etapas. Não é todo dia que a gente chega na disputa pelo título, então cada detalhe conta desde o início até o fim do final de semana. Esses dois compromissos serão muito importantes".

"No ano passado, Milwaukee foi um grande aprendizado, não tivemos um resultado tão bom como equipe, mas conseguimos evoluir bastante o carro, principalmente nos ovais. Já mostramos isso na primeira etapa oval da temporada, então agora é juntar tudo e tentar fazer uma ótima corrida".

"É claro que vamos precisar de um pouco de sorte para conquistar o campeonato, mas o que está ao nosso alcance é dar o máximo sempre e buscar a vitória para descontar o maior número de pontos possível. A ideia é simples: entregar tudo e brigar pela vitória".

A programação tem início no sábado (23), com treino livre a partir das 10h, seguido da classificação. A corrida está marcada para domingo (24), às 12h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN 4, ComBrasil TV e Disney+.

Indy NXT - Etapa 13 – Milwaukee (Horários de Brasília):

Sábado, 23 de agosto

10:00 - Treino livre

16:30 - Classificação

Domingo, 24 de agosto

12:30 – Corrida (90 voltas)

Indy NXT - Classificação após 12 etapas (top 5):

1. Dennis Hauger (NOR) 523 pontos

2. Caio Collet (BRA) 469

3. Lochie Hughes (AUS) 401

4. Myles Rowe (USA) 379

5. Josh Pierson (USA) 337

