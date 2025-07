Neste final de semana, a Indy NXT dá início à fase final da temporada 2025 com uma rodada dupla no tradicional circuito de Laguna Seca, em Monterey, Califórnia. Esta será a penúltima etapa em um circuito misto, e o único brasileiro no grid, Caio Collet, chega animado para competir em uma das pistas mais empolgantes do calendário — palco de dois pódios em 2024, quando o piloto da HMD Motorsports conquistou dois segundos lugares.

Com 320 pontos, Collet entra na etapa apenas 18 pontos atrás da vice-liderança do campeonato. Com duas corridas no fim de semana, o piloto do carro #76 terá oportunidades dobradas de somar pontos importantes na classificação e consolidar uma das campanhas mais consistentes da temporada: até aqui, ele acumula uma vitória, quatro pódios consecutivos e nove top 5.

O lendário circuito de Laguna Seca, situado nas colinas de Monterey, é um dos traçados mais desafiadores e icônicos da Indy NXT. Com 3,6 km de extensão e 11 curvas, a pista é mundialmente famosa pelo “Corkscrew” — uma sequência de curvas sinuosas e em forte declive que exige precisão milimétrica dos pilotos. Além do desafio técnico, o cenário californiano torna o evento ainda mais especial no calendário da categoria de acesso à Indy.

Como o fim de semana contará com duas corridas, a classificação será definida em uma única sessão qualificatória. Cada piloto terá duas voltas lançadas cronometradas: a mais rápida determina a posição de largada para a Corrida 1, enquanto a segunda mais rápida define o grid da Corrida 2. O formato exige consistência absoluta, já que qualquer erro pode comprometer dois momentos decisivos da etapa.

Collet disse: “Estou muito animado para voltar a Laguna. É uma pista onde fomos muito bem no ano passado, com dois segundos lugares nas corridas. Claro que sempre há pontos a melhorar, mas é um circuito em que gosto muito de andar, então estou com uma expectativa muito positiva para conquistar bons resultados e brigar por vitórias. Laguna Seca e Portland serão as últimas etapas em circuitos mistos, então quero aproveitar ao máximo para me divertir e buscar mais vitórias".

A programação em Laguna Seca prevê dois treinos livres na sexta-feira (25), a partir das 17h (horário de Brasília). No sábado (26), a classificação será realizada às 14h, seguida da primeira corrida às 17h30. No domingo (27), a segunda corrida tem largada marcada para às 14h. Cada prova terá duração de 35 voltas, com transmissão ao vivo pela ESPN 4, ComBrasil TV e Disney+.

MÁRQUEZ supera problema, Pecco SOFRE! Aprilia e KTM bem. E Diogo Moreira? | SERTÕES com Raquel Stein

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!