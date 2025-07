Caio Collet é quarto em Iowa pela Indy NXT

A Indy NXT foi à pista do Iowa Speedway neste sábado (10) para a nona etapa da temporada, após alterações na programação do fim de semana devido às condições climáticas. Com o grid definido pela pontuação do campeonato, Caio Collet largou da terceira posição e finalizou a prova em quarto lugar, conquistando seu oitavo top 5 no ano.

A corrida teve um início agitado nas 75 voltas do menor circuito oval do calendário. Após o ataque inicial de Myles Rowe, Collet perdeu uma posição, mas recuperou o terceiro lugar na volta 12, ao realizar uma ultrapassagem precisa sobre Lochie Hughes, registrando, nesse momento, sua melhor volta na disputa.

O oval de Iowa é conhecido pelas velocidades elevadas e pela necessidade de ultrapassagens calculadas. Ao longo da prova, diversas tentativas de avanço no pelotão provocaram bandeiras amarelas consecutivas, limitando as ações em pista até a relargada na volta 37.

A partir daí, Collet travou uma batalha com Salvador de Alba, defendendo sua colocação até as voltas finais. No entanto, com o desgaste dos pneus ao longo da prova, o brasileiro foi superado a cinco voltas do fim e recebeu a bandeira quadriculada na quarta posição.

Com o resultado, Collet chega aos 320 pontos no campeonato, reduzindo para apenas 18 a diferença para o vice-líder. O piloto brasileiro vive uma fase consistente na temporada, com uma vitória e quatro pódios consecutivos entre os oito top 5 conquistados até aqui.

A próxima etapa da Indy NXT será entre os dias 25 e 27 de julho, com rodada dupla no tradicional circuito de Laguna Seca.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!