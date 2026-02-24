Caio Collet estreia na Indycar em St Pete levando a bandeira do Brasil de volta ao grid

Após um hiato de um ano, a bandeira do Brasil retorna ao grid da Indycar em tempo integral com Caio Collet. O paulista de 23 anos abre a temporada da maior categoria de monopostos dos Estados Unidos neste fim de semana nas ruas de St Pete.

A prova na Flórida é a primeira das 18 da temporada e inaugura uma sequência de três fins de semana consecutivos de ação. Depois de St Pete, Collet corre no oval de Phoenix, em 7 de março e, a seguir, nas ruas de Arlington (Texas) no dia 15.

A pista de St Pete tem 2,8km de extensão, com 14 curvas. O circuito incorpora ruas da cidade e um trecho da pista do aeroporto Albert Whitted, com uma mescla de pavimentos que desafia as equipes para estabelecer o melhor setup dos carros.

O Firestone Grand Prix de St Petersburg tem previsão de cem voltas, com largada programada para as 14h de domingo e transmissão ao vivo da Band e canais ESPN.

A corrida em St Pete foi disputada pela primeira vez em 2003 com vitória do canadense Paul Tracy e integra o calendário da Indycar de forma ininterrupta desde 2005. O brasileiro Helio Castroneves venceu a prova três vezes, em 2006, 2007 e 2012.

Collet estreia na Indycar com o Chevrolet #4 preparado pela equipe AJ Foyt Racing e com patrocínio Combitrans Amazônia, empresa nacional que transformou o cenário logístico da Bacia Amazônica, integrando o Brasil com soluções inovadoras, eficientes e sustentáveis. A marca já esteve presente no carro do brasileiro em 2025, quando Collet disputou o título da Indy NXT e terminou com o segundo lugar no campeonato.

Agora o desafio é maior e mais profissional, contra competidores de renome mundial e muita quilometragem acumulada nos carros da Indycar. O grid para a corrida de abertura tem 25 competidores, sendo três deles novatos. Além de Collet, estão na disputa pelo Rookie Of The Year o norueguês Dennis Hauger e o alemão Mick Schumacher.

“Estou muito empolgado para o início da temporada. É a realização de um sonho competir nesse nível profissional e vou dar meu máximo para retribuir na pista a todos que acreditaram na minha carreira desde o kart. A temporada é longa e intensa e terei muito para aprender com a AJ Foyt Racing durante o ano. O grid da Indycar é extremamente competitivo e nosso objetivo principal é mostrar competitividade nos mistos e ovais e lutar pelo Rookie of The Year nesta temporada. A categoria tem tradição no Brasil, com conquistas importantes ao longo de décadas. Espero honrar esse legado e fico especialmente contente por promover a volta da bandeira nacional ao grid na temporada completa”, disse Collet.

A programação da primeira etapa do calendário determina dois treinos livres, um na sexta e outro no sábado. No sábado acontece também o treino classificatório. A programação do domingo é aberta com um warm-up pela manhã, com a prova de 180 milhas largando às 14h pelo horário de Brasília.

Com a presença de Collet na Indycar, o Brasil volta a contar com representantes em todas as categorias de primeira linha do automobilismo mundial pela primeira vez desde 2017, última temporada em que o país teve competidores em tempo integral na Indycar, F1, WEC e Formula E.

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!