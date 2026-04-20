Caio Collet faz balanço da etapa de Long Beach da Indy

No domingo (19), Caio Collet disputou a etapa de Long Beach da IndyCar, na California. O piloto da AJ Foyt largou em 20º, avançou sete posições desde a largada, mas uma punição na parte final da prova fez com que o brasileiro cruzasse a linha de chegada na 22ª posição.

Na largada, Caio Collet manteve sua posição e nas primeiras voltas seguia de perto os carros a frente no travado circuito de rua. Após 10 voltas completadas o brasileiro era o 18º colocado e neste momento os pilotos que optaram por três pit stops começaram a parar nos boxes.



Collet seguiu na pista e no 22º giro era o 17º colocado. O piloto do carro #4 pressionava o carro a frente e tentava ganhar terreno na pista. Na 31ª volta o brasileiro da A.J. Foyt fez sua primeira parada, colocou os pneus macios e retornou a pista no vigésimo quinto lugar.



Assim que todos os pilotos fizeram suas paradas, Collet passou para o 21º lugar. Na 37ª volta o brasileiro avançou duas posições e aparecia no 19º lugar.



O piloto do carro #4 ainda faria mais uma parada, assim como a maioria dos carros na pista, e era 17º colocado com 41 voltas percorridas. Collet mantinha um ritmo consistente e se aproximava dos concorrentes na pista quando a corrida chegou na metade das 90 voltas previstas.



Cinco voltas mais tarde, Caio vinha na décima sexta posição, tirando dois segundos de desvantagem do concorrente a frente pela disputa de melhor novato da prova. Na 58ª volta, a bandeira amarela foi agitada para a retirada de detritos na pista e a equipe imediatamente chamou Collet para realizar sua segunda parada nos boxes.



Com um bom pit stop o carro #4 avançou para o 13º lugar, mas uma punição por limite de velocidade nos boxes fez o piloto cair dez posições. Caio passou a fazer uma prova de recuperação e com 68 voltas completadas fez boas manobras, avançou duas posições e era o 22º, posição a qual terminou a etapa.

Collet disse: “Estávamos fazendo uma boa corrida, saímos em 13º do pit stop e brigando pelo top 10 com um ritmo forte. Éramos rápidos naquele momento, saímos com os pneus vermelhos [macios] para o último stint e tínhamos tudo para brigar pelo top 10".

"Infelizmente tomamos a punição, caímos para o último lugar, ainda ganhamos duas posições, mas preciso entender se o erro foi da minha parte. Agora é aprender com isso e seguir em frente".



O próximo compromisso de Caio Collet pela Indy acontece no dia 09 de maio, no circuito misto de Indianápolis.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!