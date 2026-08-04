Caio Collet inicia reta final da temporada de estreia na Indycar com etapa de Portland
Piloto do Chevrolet #4 inicia maratona de seis corridas nos próximos cinco finais de semanas
Caio Collet
Após três semanas de hiato, o brasileiro Caio Collet volta a competir pela Indycar. Único representante do país correndo de maneira integral na categoria, o piloto se prepara para o GP de Portland neste final de semana.
Nesta corrida, a tentativa é de replicar resultados recentes, como o 11º lugar em Mid Ohio, sua melhor posição neste ano. Caio, pilotando o carro #4, realizou outros bons momentos nesta temporada, como a liderança da Indy 500 e manter um top 5 em St. Louis, que escapou por falha no motor.
12 das 18 corridas previstas no calendário foram realizadas. Com o terço final da temporada em vista, Collet chega otimista para concluir seu ano de estreia na Indycar em alta.
Em Portland, a afinidade pode ajudar. Caio conheceu a pista pela sua passagem na Indy NXT, categoria de base da Indycar, no ano passado. Não só isso, mas Collet conseguiu a pole position da categoria e tem o GP como um de seus favoritos.
O fim de semana da Indycar em Portland terá um treino livre no início da noite de sexta-feira e outro na tarde de sábado. A classificação acontece na noite do sábado, enquanto a corrida será realizada na tarde de domingo, com transmissão da Band na TV aberta e Disney+ no streaming.
"Estou animado para Portland, para iniciar essa reta final do campeonato com seis corridas em cinco finais de semana. Acho que precisamos juntar tudo, tivemos muitos altos e baixos nesta temporada, mas acredito no nosso potencial para começar com o pé direito em Portland, uma pista que gosto muito e onde tive bons resultados na Indy NXT".
"Vamos focar no fim de semana, executar tudo certo desde o primeiro treino, parecido como fizemos em Mid Ohio e Road America, para extrair o máximo e fazer uma corrida limpa, terminando próximo do top 10", disse Collet.
MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Stock Car retorna a Santa Cruz do Sul e Arthur Leist aposta no fator casa para manter embalo na temporada
F1: Com Câmara entre os 'candidatos', Ugochukwu vira opção para Cadillac após decepção com Herta
Caio Collet inicia reta final da temporada de estreia na Indycar com etapa de Portland
Motorsport.com transmite NASCAR em Iowa; saiba horários e como assistir
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.