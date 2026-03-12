Caio Collet e a equipe AJ Foyt Racing desembarcam neste fim de semana nas ruas de Arlington para a primeira corrida da história da Indy no traçado que contorna dois estádios tradicionais do Texas: o AT&T Stadium, casa dos Dallas Cowboys na NFL, e o Globe Life Field, onde o Texas Rangers manda seus jogos na MLB.

Este é o terceiro fim de semana consecutivo de ação pela Indy e o segundo em pista de rua. Collet completou todas as provas até aqui e aparece empatado com Louis Foster em vigésimo na pontuação do campeonato, apenas uma posição e um ponto atrás de seu companheiro na AJ Foyt, Santino Ferrucci.

O principal objetivo nas ruas do Texas é aplicar na pista as lições aprendidas na etapa inaugural, também disputada em circuito urbano em St Pete (Flórida). Na ocasião, o único brasileiro do grid enfrentou dificuldades para tirar o máximo dos mais rápidos pneus macios no treino classificatório, o que determinou uma prova de recuperação no domingo.

Depois veio a etapa no oval de Phoenix, em evento com apenas dois dias de atividade de pista em etapa compartilhada com a NASCAR.

Agora a programação prevê treinos livres na sexta e no sábado, possibilitando ao time do Chevrolet #4 mais tempo para análise dos dados e estudo de alternativas de configuração visando a prova de 70 voltas.

A corrida no domingo tem transmissão ao vivo da Band e canais ESPN para o Brasil.

Collet disse: “Temos mais uma corrida de rua nesta semana e queremos aplicar na pista de Arlington o que aprendemos na estreia em St Pete. Com treino livre na sexta e no sábado antes da classificação, espero conseguir tirar mais performance dos pneus na tomada de tempo e conseguir largar mais à frente. Este é o terceiro fim de semana seguido na pista e estamos muito motivados para seguir evoluindo”

