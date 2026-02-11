Caio Collet testa em Sebring e apresenta o layout de seu carro para temporada da Indycar
Único brasileiro do grid é P10 no primeiro dia e P6 na segunda sessão com o Chevrolet #4
Caio Collet (Chris Owens - Indycar Media)
Único brasileiro do grid da Indycar em 2026, Caio Collet e a equipe AJ Foyt tiveram dois dias produtivos de teste na pista de Sebring, visando a abertura da temporada em St Pete no fim do mês.
Quase todos os times participaram das atividades, que tiveram os pilotos divididos em dois grupos. Na segunda-feira (9), Collet acelerou pela manhã, e na terça integrou o grupo que foi para a pista no período da tarde.
No primeiro dia, o brasileiro terminou em décimo lugar com a marca de 53s656. Já na terça, anotou 52s891, marca que rendeu o sexto tempo em seu grupo e foi a melhor dos dois dias considerando apenas os estreantes da temporada 2026.
Além de preparar o acerto base para as ruas onde acontece a primeira etapa, a atividade em Sebring serviu para os times apresentarem os layouts dos carros para a temporada. Foi a primeira aparição do Chevrolet #4 com as cores que serão utilizadas este ano.
“Foi meu primeiro contato do ano com o carro no teste oficial da categoria, com todos os pilotos. Então deu para ter uma ideia dos procedimentos e também um bom entrosamento com a equipe. Conseguimos ser competitivos especialmente no segundo dia e isso me deixou feliz com o trabalho. De uma maneira geral, tivemos dois dias positivos e vou motivado agora para os testes da semana que vem em Phoenix e especialmente para a abertura da temporada depois em St Pete”, falou Collet.
Na próxima semana acontecem mais dois dias de testes coletivos, no oval de Phoenix, nos dias 17 e 18.
