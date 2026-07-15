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Indy

Caio Collet volta a acelerar no oval na etapa de Nashville da Indycar

Único brasileiro do grid vem de seu melhor resultado na temporada

Publicado:
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Caio Collet

O desafio de Caio Collet a bordo do Chevrolet #4 preparado pela AJ Foyt Racing nesta semana é no oval de Nashville, em prova válida pela 12ª etapa da Indycar.

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Credenciado por seu melhor resultado da temporada com o 11º lugar há duas semanas em Mid Ohio, o único brasileiro em tempo integral no grid chega animado também pelo forte desempenho nos ovais na temporada.

Melhor estreante no treino classificatório da maior corrida do ano, Collet liderou a Indy500 e estava no top 10 quando sofreu um acidente nas voltas finais. Ele depois andou novamente em oval em St Louis e novamente liderou a prova e vinha firme para um top 5 quando o motor explodiu no último stint. As 16 voltas lideradas por Collet em 2026 foram todas em ovais, performance que ele espera traduzir em novo bom resultado em Nashville.

O brasileiro aparece em 23º no campeonato, com 132 pontos conquistados, a 13 do top 20. Na disputa de estreante do ano, Caio reduziu a distância para o norueguês Dennis Hauger em Mid Ohio e abriu vantagem sobre o alemão Mick Schumacher. Ele aparece 16 pontos atrás do piloto do carro #19 e leva 24 de margem sobre o ex-F1.

A etapa de Nashville tem toda ação concentrada no fim de semana, com apenas um treino livre na manhã de sábado antes da classificação. Depois do classificatório acontece outro treino livre. A corrida tem previsão de 300 voltas (ou 399 milhas), com transmissão ao vivo para o Brasil a partir das 18:30 pelos canais ESPN e Disney+.

“Estou bem animado para Nashville e mais uma corrida em oval. Temos evoluído bastante, mostrando bastante velocidade em Indianápolis e Gateway. Estou gostando muito dos circuitos ovais e a equipe tem feito um ótimo trabalho. No ano passado andaram superbem em Nashville com os dois carros, então acho que temos uma expectativa boa para essa segunda metade da temporada, Nashville e os demais ovais que estão vindo. Vamos preparar bem no sábado para ter uma condição de mais uma vez fazer um bom papel na prova de 300 voltas e buscar outro bom resultado”, disse Caio Collet.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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