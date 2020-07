VÍDEO: Carro levanta voo em acidente impressionante na Indy

A Indy realizou a primeira de duas corridas em Iowa, no oval de 0.875 milha. Mesmo não desenvolvendo grandes velocidades por causa do tamanho da pista, nesta sexta-feira foi provado que é possível ter acidentes impressionantes.

Em uma das relargadas, na 160ª volta, Colton Herta foi surpreendido pela baixa velocidade do novato Rinus Veekay e acabou passando por cima de uma das rodas, o que acabou catapultando seu carro, que por muito pouco não foi parar no alambrado.

Todos os envolvidos conseguiram sair desse grande susto sem sofrer um arranhão sequer. Confira como foi o acidente.

A prova foi vencida por Simon Pagenaud, que havia largado da última posição, e aproveitou este acidente para traçar a melhor tática. Tony Kanaan foi o 18º.

