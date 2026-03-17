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Indy 500 Milhas de Indianápolis

Castroneves confirma participação nas 500 Milhas de Indianápolis de 2026

Busca de brasileiro por quinta vitória na mítica corrida continua

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Helio Castroneves, Meyer Shank Racing

Helio Castroneves completará 51 anos em maio, mas não está diminuindo o ritmo. O brasileiro estará novamente ao volante do Honda #06 da Meyer Shank Racing para a 110ª edição das 500 Milhas de Indianápolis.

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"A busca pelo pentacampeonato continua", disse ele em um breve vídeo divulgado pela equipe. Castroneves tentará se tornar o primeiro piloto nos 115 anos de história da prova a vencer as 500 Milhas de Indianápolis cinco vezes. Atualmente, ele está empatado com A.J. Foyt, Rick Mears e Al Unser Sr. como os únicos tetracampeões da corrida.

Castroneves venceu as 500 Milhas de Indianápolis em suas duas primeiras tentativas, pilotando para a Penske em 2001 e 2002. Ele venceu novamente em 2009 com a Penske e, 12 anos depois, conquistou seu histórico quarto título das 500 Milhas de Indianápolis, desta vez pilotando para a Meyer Shank.

Se ele se classificar para a corrida, será sua 26ª participação nas 500 Milhas de Indianápolis, todas consecutivas. Desde sua última vitória na prova, Castroneves terminou em sétimo, 15º, 20º e 10º lugar, todas as vezes pilotando para a equipe Meyer Shank.

O recorde atual de largadas pertence a Foyt, que fez 35 largadas nas 500 Milhas de Indianápolis antes de completar 57 anos.

 

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