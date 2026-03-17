Castroneves confirma participação nas 500 Milhas de Indianápolis de 2026
Busca de brasileiro por quinta vitória na mítica corrida continua
Helio Castroneves completará 51 anos em maio, mas não está diminuindo o ritmo. O brasileiro estará novamente ao volante do Honda #06 da Meyer Shank Racing para a 110ª edição das 500 Milhas de Indianápolis.
"A busca pelo pentacampeonato continua", disse ele em um breve vídeo divulgado pela equipe. Castroneves tentará se tornar o primeiro piloto nos 115 anos de história da prova a vencer as 500 Milhas de Indianápolis cinco vezes. Atualmente, ele está empatado com A.J. Foyt, Rick Mears e Al Unser Sr. como os únicos tetracampeões da corrida.
Castroneves venceu as 500 Milhas de Indianápolis em suas duas primeiras tentativas, pilotando para a Penske em 2001 e 2002. Ele venceu novamente em 2009 com a Penske e, 12 anos depois, conquistou seu histórico quarto título das 500 Milhas de Indianápolis, desta vez pilotando para a Meyer Shank.
Se ele se classificar para a corrida, será sua 26ª participação nas 500 Milhas de Indianápolis, todas consecutivas. Desde sua última vitória na prova, Castroneves terminou em sétimo, 15º, 20º e 10º lugar, todas as vezes pilotando para a equipe Meyer Shank.
O recorde atual de largadas pertence a Foyt, que fez 35 largadas nas 500 Milhas de Indianápolis antes de completar 57 anos.
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