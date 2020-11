Após três anos mais afastado da Indy, o brasileiro Helio Castroneves estará mais presente no grid da temporada de 2021. O brasileiro confirmou nesta segunda que fará parte do campeonato com a Mayer Shank Racing, que usa motores Honda.

A MSR tornou-se uma equipe de fato na Indy em 2019, após o fim da aliança técnica que era conhecida como Arrow Schimidt Peterson Motorsports. Na temporada 2020, a equipe teve apenas um carro, comandado por Jack Harvey.

Esse foi o quarto passo da entrada gradual da MRS na categoria, começando apenas com a Indy 500 em 2017, seis corridas em 2018 e 10 em 2019. Mas nos últimos dois anos, a equipe já vinha falando da possibilidade de colocar dois carros para disputar uma temporada completa, mas deve usar a mesma abordagem do primeiro.

No mês passado, a Shank disse ao Motorsport.com que ainda analisava quem ficaria com a segunda vaga, ponderando se ela iria para uma promessa ou alguém mais estabelecido. Agora sabemos que a equipe assinou com o brasileiro, que participou de 351 provas da Indy, com 30 vitórias, incluindo três nas 500 Milhas de Indianápolis.

Castroneves se tornou disponível para 2021 porque as 12 Horas de Sebring, etapa do IMSA deste fim de semana, marcará a última prova do piloto pela Penske após uma parceria de 21 anos. A marca também se afastará do campeonato, com a vaga sendo assumida pela própria MSR e a Wayne Taylor Racing, cada uma com um Acura ARX-05s.

Foi apurado que o acordo de Helinho com a equipe é para seis corridas: Long Beach, Barber Motorsports Park, as 500 Milhas, a prova no circuito misto de Indianápolis, Portland e Laguna Seca.

Ainda não foi confirmado se esse acordo pode levar Helinho a correr pela MSR no IMSA em 2021 também. Até aqui, a equipe anunciou apenas Olivier Pla como piloto titular.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Ferrari vive o caos e Reginaldo Leme relembra momentos de crise da escuderia italiana na Fórmula 1

PODCAST: Hamilton blefa ou fala a verdade ao ameaçar deixar a F1?